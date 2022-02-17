Стало відомо, навіщо почалася провокація у Станиці Луганській

У РНБО відповіли, навіщо потрібний був обстріл на Донбасі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація, що сьогодні відбулася у Станиці Луганській – це провокація. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов у програмі "Право на владу".

"Сьогодні була зухвала та масована провокація. Яка була мета? Щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, щоб звинуватити нас у тому, що ми нібито причетні до того, що сьогодні вони хотіли б, щоби розгорнулося на нашій території", – зазначив він.

Він зазначив, що в ситуації із сьогоднішнім загостренням на Донбасі Україна має проявити стриманість та не відповідати на провокації.

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Обстріл Станиці Луганської

17 лютого стався обстріл з боку тимчасово окупованої території населеного пункту Врубівка, внаслідок чого один снаряд потрапив у двір Врубівського ліцею. Також снаряди потрапили до дитячого садка – 8 дітей евакуювали. Поранення отримали 2 жінки та чоловік – їх госпіталізували. Було пошкоджено комунальну інфраструктуру смт. Станиця Луганська. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу.

Чеченський сценарій

Експерти в ефірі телеканалу Україна 24 заявили, що президент Росії Володимир Путін добивається того, щоб Україна платила данину окупованим районам Донбасу так само, як сама РФ із 90-х років платить Чечні.

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9 лютого народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко озвучував можливі провокації . За його словами, провокації плануються для того, щоб звинуватити Україну та потім запровадити війська, оскільки це було зроблено у Беслані.

"Нещодавно була заява Пушиліна про те, що диверсійні підрозділи та диверсанти діють на території т.зв. "ЛДНР". Ми повинні бути готові до того, я говорив про це ще до того, як наші партнери опублікували цю інформацію, що Росія може використати будь-який привід, зокрема, теракт. Не дай Боже — це буде школа, лікарня або якась державна установа, для того, щоб скомпрометувати Україну, щоб дати собі таку нагоду для офіційного вторгнення".

Лютий буде напруженим

Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну – 15 лютого . За інформацією офіційних осіб США, вторгнення може початися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.