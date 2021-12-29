Казки про армію РФ: Україна заборонила ввезення нових книг

Державний комітет України з телебачення та радіомовлення заборонив ввезення до нашої країни кількох видань, випущених у Росії.
Про це повідомляється на сайті Держкомітету.
Що заборонили
Згідно з повідомленням на сайті комітету, відмова на поширення в Україні видана на підставі висновків експертної ради Держкомітету. Зокрема, під заборону потрапили дитячі книги російського видавництва "Видавничий дім "Проф-Прес" на перший погляд із нейтральними назвами, проте із зображеннями військової техніки держави-агресора.
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"Серед "365 сказок и стихов на каждый день" окремий вірш оспівує російську армію, яка всіх "захищає і рятує людство". У книзі "Удивительные факты" Л. Соколової окрема глава присвячена "великій імператриці" Єкатерині ІІ. Найбільшими її заслугами автор називає збільшення російської армії, розв'язання воєн, захоплення чужих територій. Ці складові, йдеться у дитячій книзі, зробили Росію "могущественнейшим государством в мире"", – йдеться у експертному висновку.
Експерти визнали, що вищезазначені видання містять пропаганду держави-агресора, а також її імперських геополітичних доктрин, а отже, порушують статті 28, 281 Закону України "Про видавничу справу".
Рішення експертної ради затверджено наказом Держкомтелерадіо.
Заборони
- Нагадаємо, з 2017 року в Україні діє закон "Про обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського характеру". Він зобов'язує отримувати дозвіл Держкомтелерадіо на ввезення російських книг на територію країни.
- У 2018 році за цим законом в Україні заборонили ввозити низку дитячих книг, які виходили з часів СРСР, проте тепер стало очевидним, що вони "наповнені комуністичною ідеологією".
- Раніше у Держкомтелерадіо пояснили, що книги із Росії не заборонені в Україні, а лише запроваджено обмеження на ввезення видавничої продукції країни-агресора з антиукраїнським змістом. Обмеження стосуються лише певної продукції.