Казки про армію РФ: Україна заборонила ввезення нових книг

Заборону наклали за рекомендацією експертної ради Держкомтелерадіо

Не всі книги потраплять на ринок України / Колаж "Сьогодні"

Державний комітет України з телебачення та радіомовлення заборонив ввезення до нашої країни кількох видань, випущених у Росії.

Про це повідомляється на сайті Держкомітету.

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Що заборонили

Згідно з повідомленням на сайті комітету, відмова на поширення в Україні видана на підставі висновків експертної ради Держкомітету. Зокрема, під заборону потрапили дитячі книги російського видавництва "Видавничий дім "Проф-Прес" на перший погляд із нейтральними назвами, проте із зображеннями військової техніки держави-агресора.

"Серед "365 сказок и стихов на каждый день" окремий вірш оспівує російську армію, яка всіх "захищає і рятує людство". У книзі "Удивительные факты" Л. Соколової окрема глава присвячена "великій імператриці" Єкатерині ІІ. Найбільшими її заслугами автор називає збільшення російської армії, розв'язання воєн, захоплення чужих територій. Ці складові, йдеться у дитячій книзі, зробили Росію "могущественнейшим государством в мире"", – йдеться у експертному висновку.

Експерти визнали, що вищезазначені видання містять пропаганду держави-агресора, а також її імперських геополітичних доктрин, а отже, порушують статті 28, 281 Закону України "Про видавничу справу".

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Рішення експертної ради затверджено наказом Держкомтелерадіо.

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