Швейцарія покарала вісім громадян РФ за Крим

Швейцарія не є членом Євросоюзу, проте підтримує політику санкцій щодо РФ через окупацію Криму

Швейцарія приєдналася до антиросійських санкцій. Фото: gettyimages

Слідом за країнами Євросоюзу Швейцарія розширила свій список санкцій, який передбачає введення обмежень проти Росії через порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Державний секретаріат економіки (SECO) Швейцарії.

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До списку санкцій, які ввели через незаконну окупацію Криму, потрапили ще вісім осіб:

так званий "начальник" підконтрольного окупантам "Управління ФСБ" Росії по Криму та місту Севастополь Леонід Михайлюк;

"керівник" підконтрольного окупантам "головного слідчого управління СК Росії" по Криму та місту Севастополь Володимир Терентьєв;

кримські "судді" Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов;

"слідчий" Магомед Магомедов;

"прокурор" Євген Колпіков.

Вони потрапили під санкції за активну підтримку "дій та здійснення політики, яка підриває та загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Санкції проти Росії

Міжнародні санкції щодо Росії, які почали застосовуватися у 2014 році – політичні та економічні заходи, спрямовані на припинення війни Росії проти України; складова міжнародної реакції на збройну агресію РФ проти України. Санкції запровадили ЄС та США, Канада, Японія, Норвегія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, загалом 41 країна, власне Україна, а також Парламентська асамблея Ради Європи і, неформально, Китай. Реклама

Передбачалося, що санкції запроваджуватимуться поетапно: перший етап – обмеження співпраці; другий – обмеження на постачання окремих видів технологій; третій – секторальні санкції, спрямовані проти окремих секторів економіки РФ.

У березні 2018 року ЄС запровадив обмеження проти шести компаній, які брали участь у будівництві так званого "Кримського мосту": АТ "Інститут Гіпробудмост", ПАТ "Мостотрест", суднобудівний завод "Затока", ТОВ "Будгазмонтаж", ТОВ "Будгазмонтаж-Міст" та АТ "ВАД".

Восени 2020 року ЄС вніс до списку санкцій ще двох людей і чотири юридичні особи, які брали участь у зведенні мосту.

Щодо Росії також діють санкції, що стосуються фінансового, енергетичного та оборонного сектору. Так, багатьом російським посадовим особам та підприємцям заборонено в'їзд до країн ЄС та заморожено їх активи.

Раніше ми повідомляли, що ЄС погодив продовження персональних санкцій проти РФ.

Також нагадаємо, РНБО розгляне нові санкції проти окупантів.