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Путін розсекретив агента ЦРУ в уряді Росії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 грудня, 14:31
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Колишній співробітник КДБ/ФСБ Путін визнав, що ворожа агентура підібралася дуже близько
ЦРУ не дає спокою Володимиру Володимировичу/Колаж "Сьогодні"
ЦРУ не дає спокою Володимиру Володимировичу/Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін розповів, що щонайменше один кадровий співробітник Центрального розвідуправління США (ЦРУ) був серед радників російського уряду на початку 1990-х років.

Про це Путін повідомив в інтерв'ю для пропагандистського фільму "Росія. Найновіша історія", повідомляє агентство ТАРС.

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Навколо – агентура

"Серед цих радників був, напевно, я думаю, але один точно був, кадровий співробітник ЦРУ, який не мав права відповідно до законів своєї країни займатися комерційною діяльністю", – сказав Путін.

За словами господаря Кремля, який у ті роки був штатним співробітником КДБ/ФСБ, зрештою справа вилилася у судовий процес у США. І лише там з'ясувалося, що ця людина була кадровим співробітником ЦРУ.

Справа шпигуна

Щоправда, за версією західних ЗМІ, агент ЦРУ працював в уряді Росії не наприкінці минулого століття, а безпосередньо на момент управління Росією Володимира Путіна.

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За інформацією телеканалу CNN, 2017 року розвідка США була змушена евакуювати з РФ секретного агента, який входив в оточення вищого російського керівництва. Співробітник "найвищого рівня" працював протягом більш ніж десяти років на ЦРУ і був джерелом інформації безпосередньо з Кремля.

Джерела телеканалу повідомили, що агент мав безпосередній доступ до президента РФ Володимира Путіна та мав можливість фотографувати документи з робочого столу російського лідера.

Ситуація

  • У Росії дуже часто всіх, кого не ліньки, називають шпигунами. Наприклад, на початку листопада ФСБ РФ заявила про затримання в окупованому Криму чоловіка, який нібито збирав секретні дані для СБУ.
  • 2020 року у Москві затримали колишнього українського футболіста Василя Василенка, якого звинуватили у шпигунстві на користь Києва.
  • Водночас у країнах постійно ловлять агентів російських спецслужб. Болгарія 2020 року депортувала п'ятьох співробітників посольства РФ, яких запідозрили у шпигунстві.
  • Наразі шпигунський скандал розгортається у Німеччині. Тут охоронця британського посольства запідозрили у роботі на Кремль.

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