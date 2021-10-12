"Допомогла ДНК на недопалках": затриманий кілер, який намагався вбити миколаївського "Мультика"

У затриманого є конфлікт з законом і він відомий в кримінальних колах

Затриманий раніше судимий. Фото: Ірина Венедиктова

Правоохоронці повідомляють, що затримали стрільця в миколаївського бізнесмена Михайла Титова на прізвисько "Мультик". Злочинець залишив на місці засідки недопалки, де були зразки ДНК.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова на своїй сторінці в Facebook.

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Що відомо

За даними слідства, ще в квітні 2020 року він стріляв у місцевого бізнесмена Михайла Титова, більш відомого в кримінальних колах за прізвиськом "Мультик".

На горищі будинку навпроти місця, де часто бував потерпілий, стрілець влаштував засідку. Після замаху виконавець покинув там рушницю, на якій були знайдені сліди його ДНК".

Венедіктова повідомила, що збіг ДНК трапився під час перевірки на причетність до скоєння злочину одного із місцевих мешканців. Зразки ДНК на недопалках співпали із тими, що залишились на зброї і вказали на особу стрілка.

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Що відомо про затриманого

Затриманий мав конфлікт із законом і відомий в кримінальних колах. Він був судимий і є обвинуваченим у провадженнях щодо вимагання і шахрайства.

Куля поцілила в голову "Мультика". Титов вижив, але має суттєві проблеми зі здоров’ям.

Одним з мотивів можливого замовлення його вбивства правоохоронці вважають перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні.

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Передісторія

Замах на Михайла Титова – відомого як "Мультик" – було скоєно вдень 6 квітня 2020 року. Він отримав наскрізне кульове поранення в шию та щелепу. Лише завдяки тому, що охорона буквально за кілька хвилин доставила пораненого в лікарню "швидкої", його вдалося врятувати.

За оцінкою лікарів, він втратив близько 3 літрів крові і в лікарню був доставлений у стані геморагічного шоку. Після того, як лікарі стабілізували стан, бригада щелепно-лицьових хірургів провела операцію, в ході якої ушили пошкоджені кровоносні судини.

Поліцейським вдалося виявити зброю, з якого скоїли замах, – на технічному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Севастопольській, 47, у Миколаєві знайшли, за попередніми даними, автоматичну гвинтівку типу ВСС "Гвинторіз".

Раніше ми повідомляли, що під Києвом на очах у семирічного сина розстріляли бізнесмена.

Також нагадаємо, правоохоронці Київської області розкрили вбивство директора української компанії німецького концерну Сaparol 42-річного Павла Зможного, яке відбулося у Крушинці в 2016 році.