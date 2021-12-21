Підозрюваний у вбивстві ексміністр Кожара вийшов на волю – як це сталося

Ексміністр закордонних справ України Леонід Кожара, якого звинувачують у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, вийшов із СІЗО після внесення застави
Про це повідомила донька загиблого Катерина Старицька на своїй сторінці у Facebook.
"Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства і їх більш ніж достатньо. Більше мені нічого додати у бік нашого правосуддя", – написала вона.
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За словами Старицької, апеляцію на це рішення ні у потерпілих, ні у прокурора не ухвалили.
"А, і електронних браслетів у держави, звичайно ж, немає", – додала дівчина.
Дочка загиблого нагадала, що скоро буде два роки, як тривають судові розгляди.
Що відомо?
- 21 лютого 2020 року колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора холдингу Atlantic Group Сергія Старицького знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у будинку Кожари та його дружини Марини Козерод у селі Чайки Київської області.
- Спочатку в поліції заявили, що чоловік наклав на себе руки, коли господарі будинку були в інших кімнатах. Поліцейські на місці вилучили пістолет, патрони та гільзу. За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "самогубство".
- 22 лютого 2020 року кримінальне провадження було перекваліфіковано з самогубства в умисне вбивство – за ч. 1 ст. 115 КК.
- 25 березня 2020 Кожару затримала поліція, а 27 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 25 травня з альтернативою внесення застави у розмірі 14 млн 83 тис. 400 грн. Адвокати стверджували, що дружина Кожари нібито ненароком застрелила Старицького, коли той намагався вчинити самогубство з пістолета, що належить її чоловікові.
- 10 квітня 2020 року поліція повідомила про підозру дружині Кожари в дачі свідомо неправдивих показань. Згодом суд відпустив її під особисте зобов'язання.
- 18 травня 2020 року суд зменшив розмір застави Кожаре до 2,1 млн грн. 21 травня Кожара вніс заставу і вийшов із СІЗО.
- 13 липня того ж року суд продовжив Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 25 серпня з можливістю внесення застави у розмірі понад 14 млн грн.
- 23 грудня Київська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно Кожари.
- 5 січня 2021 року суд почав розглядати справу Кожари.