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Підозрюваний у вбивстві ексміністр Кожара вийшов на волю – як це сталося

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
21 грудня, 10:58
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За словами дочки вбитого Сергія Старицького, суд не став розглядати апеляцію
Леонід Кожара (ліворуч) та загиблий Сергій Старицький (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Леонід Кожара (ліворуч) та загиблий Сергій Старицький (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Ексміністр закордонних справ України Леонід Кожара, якого звинувачують у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, вийшов із СІЗО після внесення застави

Про це повідомила донька загиблого Катерина Старицька на своїй сторінці у Facebook.

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"Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства і їх більш ніж достатньо. Більше мені нічого додати у бік нашого правосуддя", – написала вона.

За словами Старицької, апеляцію на це рішення ні у потерпілих, ні у прокурора не ухвалили.

"А, і електронних браслетів у держави, звичайно ж, немає", – додала дівчина.

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Дочка загиблого нагадала, що скоро буде два роки, як тривають судові розгляди.

Що відомо?

  • 21 лютого 2020 року колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора холдингу Atlantic Group Сергія Старицького знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у будинку Кожари та його дружини Марини Козерод у селі Чайки Київської області.
  • Спочатку в поліції заявили, що чоловік наклав на себе руки, коли господарі будинку були в інших кімнатах. Поліцейські на місці вилучили пістолет, патрони та гільзу. За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "самогубство".
  • 22 лютого 2020 року кримінальне провадження було перекваліфіковано з самогубства в умисне вбивство – за ч. 1 ст. 115 КК.
  • 25 березня 2020 Кожару затримала поліція, а 27 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 25 травня з альтернативою внесення застави у розмірі 14 млн 83 тис. 400 грн. Адвокати стверджували, що дружина Кожари нібито ненароком застрелила Старицького, коли той намагався вчинити самогубство з пістолета, що належить її чоловікові.
  • 10 квітня 2020 року поліція повідомила про підозру дружині Кожари в дачі свідомо неправдивих показань. Згодом суд відпустив її під особисте зобов'язання.
  • 18 травня 2020 року суд зменшив розмір застави Кожаре до 2,1 млн грн. 21 травня Кожара вніс заставу і вийшов із СІЗО.
  • 13 липня того ж року суд продовжив Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 25 серпня з можливістю внесення застави у розмірі понад 14 млн грн.
  • 23 грудня Київська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно Кожари.
  • 5 січня 2021 року суд почав розглядати справу Кожари.

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