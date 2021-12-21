Підозрюваний у вбивстві ексміністр Кожара вийшов на волю – як це сталося

За словами дочки вбитого Сергія Старицького, суд не став розглядати апеляцію

Леонід Кожара (ліворуч) та загиблий Сергій Старицький (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Ексміністр закордонних справ України Леонід Кожара, якого звинувачують у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, вийшов із СІЗО після внесення застави

Про це повідомила донька загиблого Катерина Старицька на своїй сторінці у Facebook.

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"Кожара вніс заставу і вийшов на волю, умови його домашнього арешту поки що невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства і їх більш ніж достатньо. Більше мені нічого додати у бік нашого правосуддя", – написала вона.

За словами Старицької, апеляцію на це рішення ні у потерпілих, ні у прокурора не ухвалили.

"А, і електронних браслетів у держави, звичайно ж, немає", – додала дівчина.

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Дочка загиблого нагадала, що скоро буде два роки, як тривають судові розгляди.

Що відомо?