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"Переможуть сепари! Мене влаштовує" – Аваков озвучив несподіваний компроміс щодо Донбасу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 листопада, 05:15
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Немає ілюзій, хто б переміг на законних місцевих виборах в ОРДЛО, заявив Арсен Аваков
Аваков вірить, що прапорці можуть і помінятися у мешканців Донбасу / Колаж "Сьогодні"
Аваков вірить, що прапорці можуть і помінятися у мешканців Донбасу / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков впевнений, що окуповані території Донбасу потрібно повернути до українського законодавчого поля, навіть якщо там переможуть не представники центральної влади.

"У мене немає ілюзій. На цих територіях переможуть не представники Києва чи центральної України. Переможуть їх місцеві. Хай Бог простить, сепари, яким вони довіряють. Мене влаштовує. Це буде процедура в рамках законів України, коли вони прийдуть до українського законодавчого поля", – розповів Арсен Аваков у програмі " Народ проти" з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" .

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Ексглава МВС зазначив, що становище з електоральними симпатіями в ОРДЛО виправить лише час. "Далі пройдуть роки і ми впораємося. Змінюватиметься ситуація", – вважає політик.

Рівень життя

Арсен Аваков також нагадав, що українці вже показували свою згуртованість у 2014 році. Але додав, що для змін потрібно зайнятися рівнем життя українських громадян.

"Якщо твій народ живе таким рівнем життя, який не хоче захищати – нічого не вийде. Я повинен жити у себе в країні та захищати свою країну – хотіти захищати ", – зазначив він.

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Велике інтерв'ю

  • Нагадаємо, Арсен Аваков вперше після відставки з посади міністра внутрішніх справ України дав велике інтерв'ю.
  • Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, як багато разів дзвонив до Генштабу Збройних сил України та до міністра оборони України під час Іловайської трагедії і чув обіцянки надіслати підкріплення.
  • Політик поділився думкою, що окрім прагнення до НАТО потрібно враховувати, що Північноатлантичний альянс може виявитися неефективним блоком, від якого відмовиться навіть Європа.
  • Також назвав "неприпустимими" останні рішення Ради національної безпеки та оборони України. За його словами, рішення відомства "штампуються".

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