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"Победят сепары! Меня устраивает" – Аваков озвучил неожиданный компромисс по Донбассу

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 ноября, 05:15
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Нет иллюзий, кто победил бы на законных местных выборах в ОРДЛО, заявил Арсен Аваков
Аваков верит, что флажки могут и поменяться у жителей Донбасса / Коллаж "Сегодня"
Аваков верит, что флажки могут и поменяться у жителей Донбасса / Коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что оккупированные территории Донбасса нужно вернуть в украинское законодательное поле, даже если там победят не представители центральной власти.

"У меня иллюзий нет. На этих территориях победят не представители Киева или центральной Украины. Победят их местные. Хай Бог простит, сепары, которым они доверяют. Меня устраивает. Это будет процедура в рамках законов Украины, когда они придут в украинское законодательное поле", – рассказал Арсен Аваков в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".

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Экс-глава МВД отметил, что положение с электоральными симпатиями в ОРДЛО исправит только время. "Дальше пройдут годы и мы справимся. Будет меняться ситуация", – сказал он.

Уровень жизни

Арсен Аваков также напомнил, что украинцы уже показывали свою сплоченность в 2014 году. Но добавил, что для изменений нужно заняться уровнем жизни украинских граждан.

"Если твой народ живет таким уровнем жизни, который не хочет защищать – ничего не получится. Я должен жить у себя в стране и защищать свою страну – хотеть защищать", – отметил он.

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Большое интервью

  • Напомним, Арсен Аваков впервые после отставки с поста министра внутренних дел Украины дал большое интервью.
  • Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как много раз звонил в Генштаб Вооруженных сил Украины и к министру обороны Украины во время Иловайской трагедии и слышал обещания прислать подкрепление.
  • Политик поделился мнением, что помимо стремления в НАТО нужно учитывать, что Североатлантический альянс может оказаться неэффективным блоком, от которого откажется даже Европа.
  • Также назвал "недопустимыми" последние решения Советанациональной безопасности и обороны Украины. По его словам, решения ведомства "штампуются".

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