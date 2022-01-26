"Подарунок" на день "нормандської зустрічі": Зеленського попередили про "заваруху" на Донбасі

Клімкін розповів, навіщо у Путіна хочуть озброїти "ЛДНР"

Павло Клімкін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на заклик секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрія Турчака допомогти так званим республікам "ДНР" та "ЛНР" постачаннями озброєння. На його думку, у такий спосіб Кремль вирішив збільшити ставки у переговорах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Посібник партії "Єдина Росія" хоче постачати в окупований Донбас не лише свої партійні квитки, а й зброю. "Подарунок" в день зустрічі "Нормандської четвірки" в Парижі та подальше підняття ставок. Напад з території окупованого Донбасу стає більш ймовірним", – йдеться у повідомленні.

Що відомо?

Секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак закликав допомогти т.з. "ДНР" та "ЛНР" та поставити їм озброєння для стримування Києва. У відповідь на це Лавров заявив, що Москва виступає за виконання Мінських угод.

"Ми є прихильниками безумовного виконання Мінських домовленостей, які зараз якраз Україна саботує", – сказав він.

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Переговори з бойовиками

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на порядку денному переговорів "нормандських радників" у Парижі нібито порушать питання про переговори України з терористами так званих республік "ЛНР" та "ДНР".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував чутки. Він заявив, що позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам, тому жодних переговорів із бойовиками не буде.

Крім того, у Кремлі відповіли, чи буде діалог президента РФ Володимира Путіна з бойовиками "Л/ДНР".

Також нагадаємо, 19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів.

У свою чергу міністр оборони Олексій Резніков заявив, що таке рішення дорівнюватиме виходу цієї країни з Мінських домовленостей.