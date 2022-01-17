Без жодного пострілу: несподівана версія нападу Росії на Україну

Вторгнення Росії в Україну можливе вже найближчими днями – і до цього потрібно бути готовими у Польщі.
Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.
"Звичайно, ситуація патова, але треба бути готовими до того, про що говорив міністр оборони Британії, що Росія найближчими днями може напасти на Україну", – заявив Солох.
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"Широкомасштабний напад Росії"
На його думку, можливий будь-який варіант нападу. Серед іншого, він зазначив, що найменш ймовірним є широкомасштабний напад, спрямований на захоплення всієї території України.
"Хоча, звичайно, не можна виключати, що росіяни, як і завжди в таких ситуаціях, досліджують свої можливості з погляду дестабілізації країни без єдиного пострілу, без руху армії", – сказав голова Бюро національної безпеки Польщі.
Що кажуть у США
У Держдепі США повідомили, що 15 січня держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. Серед іншого, було сказано, що подальша агресія Москви проти України "матиме швидкі, важкі та скоординовані наслідки".
Позиція Росії
Своєю чергою прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не відводитиме своїх військ від українського кордону.
За його словами, війська залишаться там, як "обережність та реакція на напругу в регіоні, на недружню атмосферу".
Військова загроза біля кордонів України
- Нагадаємо, у вересні Росія та Білорусь провели біля кордонів України масштабні військові навчання "Захід-2021", у яких взяли участь десятки тисяч військових.
- Президент Володимир Зеленський оцінював ймовірність нападу Росії на Україну під час навчань "Захід-2021" як особливо висока.
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Раніше повідомлялося, що найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через погоду.