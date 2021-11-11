Міністр культури Ткаченко подав у відставку

Олександр Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики.
Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
Головною причиною він називає рішення Кабміну щодо Держкіно, яке ухвалювалося без погодження з його відомством.
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"Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності. Замість продовження втілення європейської концепції реформи про передачу службам і відповідним агентствам операційних функцій, на чому я наполягав з лютого місяця, приймається рішення з яким я погодитись не можу", – заявив Ткаченко.
Також міністр навів в приклад рішення уряду про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. За його словами, після цього через кілька місяців міністерство отримало листа від прем'єра про відкликання подання міністерства на створення цих інститутів.
"Ці півтора року були дійсно шаленими. Хоч і емоційно складними, але дуже надихаючими. Особливо поїздки Україною та знайомство з людьми, що щиро вболівають за українську культуру. Я безмежно вдячний своїм сподвижникам у регіонах, команді в міністерстві, а також колегам з фракції "Слуга народу". За довіру дякую президенту", – написав Ткаченко.
Чим запам'ятався Ткаченко
- Олександр Ткаченко був призначений міністром культури у червні 2020 року. Тоді він був упевнений, що зможе налагодити результативну співпрацю із міністрами Кабміну.
- Попадав він і у скандал. Українська телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури України у расизмі – вона хотіла пройти кастинг на роль ведучої ранкового шоу, але її дуже зачепили його слова про зовнішність. Ткаченко відповів на звинувачення.
- Також Ткаченко виступав проти заборони фільмів із "нев'їзними" російськими акторами. Формування "чорних списків" для російських артистів має бути прозорим та зрозумілим, вважає міністр.