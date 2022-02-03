МЗС Білорусі викликало українського посла – названо причину

Мінськ висловив "рішучий протест" через нібито запуск безпілотника

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Посла України Ігоря Кизима у середу викликали до МЗС Білорусі. Про це повідомили у пресслужбі білоруського зовнішньополітичного відомства.

"Йому було заявлено рішучий протест у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі", – йдеться у повідомленні.

За інформацією МЗС Білорусі, український безпілотник 24 січня незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований у повітряному просторі республіки та згодом змушений до посадки спеціалістами Збройних сил.

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"На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що його було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном "Брестський" (один із полігонів, де проводяться спільні білорусько-російські навчання. – Ред.), – йдеться в заяві МЗС.

Що відповіла Україна

Речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter написав, що це чергова провокація влади Білорусі.

"На заміну міфічним "тонам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", – зазначив Ніколенко.

Навчання біля кордонів

Як відомо, Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Для них кілька місяців стягували озброєння. Навчання пройдуть у два етапи й завершаться 20 лютого.