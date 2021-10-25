Історичний закон: у Франції заборонять продавати цуценят і кошенят в зоомагазинах

Взяти з притулку тварина буде так само складно, як і усиновити дитину

Новий закон повинні прийняти на першому ж засіданні парламенту в листопаді / Колаж "Сьогодні"

У Франції представники обох палат парламенту (Національне зібрання і Сенат) домовилися на засіданні змішаної погоджувальної комісії про умови прийняття історичного закону по боротьбі за права тварин. Серед іншого закон передбачає введення заборони на продаж собак і кішок в зоомагазинах і заборону на використання диких тварин у цирках. За те, що господар вигнав свого вихованця на вулицю, французу буде загрожувати до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

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Історичний законопроєкт

Закон забороняє продаж котів і собак в зоомагазинах з 1 січня 2024 року. Зоозахисники відзначають, що таким чином французи не будуть робити імпульсивні покупки тварин. Замість цього вже зважене рішення приведе людину до притулків для тварин або змусить витратити час на пошуки тварини в розплідниках, чия робота жорстко контролюється державою.

Забрати тварин з притулків і розплідників можна буде лише за наявності так званого "сертифіката знань". Отримання цього документу дає можливість відсіяти тих людей, чий спосіб життя або матеріальне становище не дозволяють завести тварину.

Крім того, забрати тварину можна буде не раніше, ніж через 7 днів після того, як людина з сертифікатом, вирішить придбати кота або собаку. Цей часовий "карантин" повинен відсіяти ще якусь частину тих, хто імпульсивно приймає і швидко змінює рішення.

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Комерція на диких тваринах

Придбання та розведення диких тварин буде заборонено у Франції через два роки після вступу закону в силу. Всіх диких тварин цирки повинні будуть передати в зоопарки протягом семи років.

Дресирування вовків і ведмедів потрапить під заборону через 2 роки. Через 5 років після початку дії закону буде заборонено тримати дельфінів та інших китоподібних в дельфінаріях.

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Посилення покарання

У Франції за жорстоке поводження з тваринами, куди, за новим законом, буде віднесено і "викидання" тварини на вулицю, буде каратися строком до п'яти років в'язниці і до 75 тисяч євро штрафу.

В Україні влітку 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроект №2351 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу)". Згідно з нашим законом:

забороняється винищення з метою регулювання чисельності безпритульних тварин, заборонено бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин;

вигулювати собак потрібно тільки на повідках, в намордниках і в нашийниках з ідентифікаційними позначками;

забороняється жебракувати з безпритульними, свійськими та дикими тваринами;

виключається можливість регулювати чисельність тварин за допомогою евтаназії, залишиться тільки стерилізація;

забороняється примушувати одних тварин нападати на інших, в тому числі і при тестуванні тварин;

забороняється використання тварин як мішені в тирі або для тренувань зі стрільби;

забороняється дарувати домашніх тварин в якості призів, нагород чи премій;

забороняється замуровувати тварин в підвалах будинків;

забороняється надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв тощо.

Все це під страхом покарання у вигляді штрафу від від 3400 до 5100 грн.