Досить з нього президентства: Україна оскаржить легітимність Путіна

Спроба Путіна зберегти посаду після 2024 року призведе до невизнання його як легітимного президента

Президент Росії Володимир Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна не визнаватиме легітимність президента Росії Володимира Путіна і звернеться до ООН, ОБСЄ, НАТО. Про це в Telegram-каналі написав народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

"Подав до Ради постанову про звернення до міжнародного співтовариства про невизнання Україною будь-якої спроби Путіна залишитися на своїй посаді після 7 травня 2024 року. Поправки, внесені до Конституції РФ у липні 2020 року про обнулення термінів Путіна, визнані більшістю країн світу як такі, що суперечать законодавству РФ та міжнародним нормам", – розповів політик.

За його словами, спроба Путіна зберегти посаду після 2024 року без проведення процедури відкритих та демократичних виборів призведе до невизнання його як легітимного президента.

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Гончаренко зазначив, що з цієї причини необхідно звернутися до Ради безпеки та Генасамблеї ООН, ОБСЄ, НАТО, парламентів та урядів країн-членів ООН із закликом не визнавати легітимність президента РФ після 7 травня 2024 року.

Також він нагадав, що минулого тижня у ПАРЄ було подано звернення щодо перевірки нелегітимності Путіна, яку підтримали 23 делегати. Таке саме звернення спрямовано до Конгресу США.

"Не можна дозволити Путіну продовжувати агресію проти нашої країни!" – резюмував він.

Обнулення терміну Путіна

У липні 2020 року в Росії було внесено 206 поправок до Конституції Росії, включаючи ту, що передбачає обнулення терміну президентства Володимира Путіна. Після ухвалення цієї поправки Путін зможе обіймати найвищі державні пости до 2036 року.

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Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявляв, що після внесення змін до конституції РФ, які зараз готуються, президентські терміни будуть "обнулені" і чинний президент Володимир Путін зможе знову обиратися на цю посаду.

Згідно з чинною конституцією РФ, Володимир Путін не має права балотуватися як кандидат на посаду президента у 2024 році. Якщо після внесення змін до основного закону Росії Путін зможе взяти участь у наступних виборах президента РФ і буде обраний, це буде його п'ята президентська каденція.