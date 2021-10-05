Ображають віруючих і пропагують наркотики. Росія обклала Facebook "десятиною"

Роскомнадзор виписав оригінальний штраф міжнародній соцмережі

Роскомнадзор серйозно взявся за іноземні соцмережі / Колаж "Сьогодні"

Роскомнадзор через відмову компанії Facebook видаляти заборонений в РФ контент склав протокол, за яким компанії загрожує оборотний штраф в розмірі до 1/10 від річної виручки.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву Роскомнадзору.

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"Роскомнадзор в присутності представника компанії Facebook Inc. склав адміністративний протокол за ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторне порушення порядку обмеження доступу до матеріалів, що містять заборонену інформацію, в соціальних мережах Facebook і Instagram. За подібне правопорушення, вчинене повторно, американській ІТ-компанії загрожує штраф в розмірі від 1/20 до 1/10 річної виручки ", – йдеться в повідомленні Роскомнадзору.

У відомстві зазначили, що найближчим часом протокол буде переданий для розгляду в суд.

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У чому претензія

Роскомнадзор відзначив, що Facebook і Instagram не видаляють матеріали, що порушують російський закон, незважаючи на постійні вимоги.

Серед такого контенту

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матеріали, спрямовані на розкол держави,

образи віруючих,

вживання наркотичних засобів,

реалізація саморобної зброї,

пропаганда "зацепингу" і "Руфінгу" серед підлітків,

матеріали терористичних організацій,

інструкції з виготовлення вибухових речовин.

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"Всього на теперішній момент не віддаленими залишаються 1043 матеріали в Facebook (направлено 7,6 тис. повідомлень) і 973 – в Instagram (направлено 3,5 тис. повідомлень)", – йдеться в повідомленні служби.

Проблеми у Facebook

Неприємна новина від Роскомнадзору з'явилася на наступний день після того, як компанія пережила масштабний збій в роботі соцмережі Facebook. Проблема поширилася на сервіси, якими користуються люди з усього світу.

Глобальний збій в роботі соцмереж Facebook , Instagram, WhatsApp, Messenger стався за добу до дачі показань в Сенаті США колишньої співробітниці Facebook Френсіс Хауген. Вона повинна розповісти про те, як соцмережа нібито ігнорує контент, який розпалює ненависть, і приховує дані досліджень про негативний вплив Instagram на дітей.