Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Рада після канікул 🎉 Зеленському – 44! ⚡ Треба заспокоїтись: підсумки РНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсія: онлайн
СЬОГОДНІ Влада Події

"Це легко перевірити": Мураєв відповів на закиди щодо агента Кремля з важливим дорученням

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 січня, 21:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політик запевнив, що не має жодних зв'язків із сусідніми державами

Колишній депутат Верховної Ради Євген Мураєв відповів спецслужбам Великої Британії, які підозрюють його нібито в участі у плані Кремля щодо встановлення проросійського уряду в Україні.

"Очевидно, що я громадянин України, у мене немає інших паспортів, немає ніяких зв'язків із сусідніми державами, я не маю там власності і не отримую звідти жодних транзакцій. Тому прив'язати мене до чогось абсолютно безглуздо і неможливо", – заявив він у ефірі телеканалу "Україна 24".

Політик нагадав, що проти нього запроваджено російські санкції ще з 1 листопада 2018 року.

Реклама

"Це легко перевіряється будь-якою спецслужбою, включаючи українську та спецслужби Великої Британії. Це виглядає дуже комічно", – наголосив Мураєв.

Що трапилося з Мураєвим

23 січня у МЗС Великої Британії заявили про план керівництва Російської Федерації, згідно з яким у Києві потрібно встановити проросійський уряд. Прізвище Мураєв там фігурує як учасник схеми, який очолить "маріонеткову" владу.

Така інформація пролунала і на американському телеканалі CNN. Там запевняють, що докази існування такого плану Кремля з Мураєвим вже мають розвідники США та Великої Британії.

Сам Євген Мураєв заявив, що це неправдива інформація. За словами політика, це "дурість". Екснардеп також нагадав, що перебуває під санкціями Росії і йому заборонено в'їзд до цієї країни.

Реклама

Раніше в Офісі президента заявили, що до інформації британського уряду про Євгена Мураєва потрібно поставитися серйозно.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Переговори чи конфлікт". Як пройшла зустріч Блінкена та Лаврова у Женеві, і які перспективи тепер для України Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Кривава бійка, нові зачіски та штурм із евакуацією: як виглядав перший робочий день Ради у 2022 році Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
25 січня. Йосип Сліпий. Цього дня (1965) Папа Римський Павло VI надав українцю титул кардинала та призначив священиком греко-католицької церкви Сант-Атанасіо, розміщеної у центрі Рима...
Історія дня - за хвилину
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураєв Мураєв
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.37

Російський рубль (₽)

0.359

Євро (€)

32.06

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

121 400

захворіло за тиждень в Україні

+109%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти