Депутат із касовим апаратом влаштував розбірки з охороною – відео з Ради

Ніколаєнко пішов на хитрість, щоб пронести касовий апарат

Протистояння Ніколаєнка з охороною. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко приніс на роботу касовий апарат, але охорона його не пропускала до зали засідань парламенту. Відео опубліковано в Telegram-каналі.

Співробітники УДО не хотіли пропускати нардепа з технікою, вони загородили йому вхід до зали засідань, але політик вирішив схитрувати та кинув касовий апарат через них.

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Після цього у них не залишилося приводу, щоб перешкоджати проходу.

"Що, не пустили?" – звернувся нардеп до УДО, і швидко пройшов до зали засідань.

А ще депутати б'ються

У Верховній Раді сталася серйозна бійка між чинним та колишніми народними депутатами через обговорення земельних питань на комітеті.

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Раніше ми показували найяскравіші бійки в Раді в одному відео. За статистикою, масштабна бійка у сесійній залі відбувається щороку. Найчастіше билися за президентства Януковича. Іноді все закінчується стусанами один одного, а іноді на ремонт зали доводилося витрачати мільйони з кишень платників податків.