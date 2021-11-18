Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Бомба! Наливайченко озвучить нові дані про "Вагнергейт" – дата

Наталія Магдик Наталія Магдик
18 листопада, 14:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ексглава СБУ має намір поставити крапку у домислах, хто винен у провалі операції
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ексглава СБУ Валентин Наливайченко пообіцяв завтра в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером" надати ексклюзивну інформацію щодо "Вагнергейту". Про це він розповів у коментарі журналісту телеканалу Україна 24.

Реклама

"В ефірі я розкладу цю ситуацію по поличках, у тому числі дам оцінку, чи насправді українські спецслужби так працювали, як вони розповідають, і чи насправді за цим стоїть щось, крім тих моментів, про які я розповідав", – сказав він.

Також він зазначив, що хоче нарешті розібратися у всій цій ситуації, насамперед для себе.

"Дістало вже все! Я хочу перш за все для себе з'ясувати, і зокрема дізнатися з міжнародних джерел, від моїх друзів-партнерів за кордоном, що ж там все ж таки було і чого не було", – сказав він.

Розслідування Bellingcat

17 листопада було опубліковано звіт Bellingcat про причини зриву спецоперації із затримання в Білорусі російських найманців із ПВК "Вагнера".

Звіт базується на десятках інтерв'ю – у тому числі з найманцями, які були впевнені, що летять у "відрядження" до Венесуели, не знаючи, що їхній літак збираються незаплановано посадити в Києві, і з колишніми співробітниками українських спецслужб, які брали участь у підготовці цієї операції.

Реклама

Документ, який у подробицях описує деталі цієї операції, не дає відповіді на головне питання: чи був зрив операції результатом цілеспрямованого "зливу" секретної інформації керівництвом країни.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "Буде не просто нова світова війна": що чекає на Росію при зіткненні із Заходом Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Згадати молодість: як народні депутати виглядали у студентські роки Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 листопада 1991. Вже два тижні триває страйк суддів міста Івано-Франківськ. Припинилося слухання кримінальних, цивільних, адміністративних справ...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.51

Російський рубль (₽)

0.3654

Євро (€)

30

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

128 489

захворіло за тиждень в Україні

-14%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти