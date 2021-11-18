Бомба! Наливайченко озвучить нові дані про "Вагнергейт" – дата

Ексглава СБУ має намір поставити крапку у домислах, хто винен у провалі операції

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Ексглава СБУ Валентин Наливайченко пообіцяв завтра в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером" надати ексклюзивну інформацію щодо "Вагнергейту". Про це він розповів у коментарі журналісту телеканалу Україна 24.

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"В ефірі я розкладу цю ситуацію по поличках, у тому числі дам оцінку, чи насправді українські спецслужби так працювали, як вони розповідають, і чи насправді за цим стоїть щось, крім тих моментів, про які я розповідав", – сказав він.

Також він зазначив, що хоче нарешті розібратися у всій цій ситуації, насамперед для себе.

"Дістало вже все! Я хочу перш за все для себе з'ясувати, і зокрема дізнатися з міжнародних джерел, від моїх друзів-партнерів за кордоном, що ж там все ж таки було і чого не було", – сказав він.

Розслідування Bellingcat

17 листопада було опубліковано звіт Bellingcat про причини зриву спецоперації із затримання в Білорусі російських найманців із ПВК "Вагнера".

Звіт базується на десятках інтерв'ю – у тому числі з найманцями, які були впевнені, що летять у "відрядження" до Венесуели, не знаючи, що їхній літак збираються незаплановано посадити в Києві, і з колишніми співробітниками українських спецслужб, які брали участь у підготовці цієї операції.

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Документ, який у подробицях описує деталі цієї операції, не дає відповіді на головне питання: чи був зрив операції результатом цілеспрямованого "зливу" секретної інформації керівництвом країни.