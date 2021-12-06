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Білорусь ввела санкції проти Заходу – чим відповів Мінськ

Наталія Магдик Наталія Магдик
6 грудня, 16:18
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Нестачу товарів Білорусь заповнить "товарами з дружніх країн"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів із держав, застосовують санкції проти них . Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Уряд Республіки Білорусь прийняв рішення про запровадження заборони на ввезення на територію країни низки товарів, що походять з держав, які застосовують незаконні антибілоруські санкції. Відповідна постанова буде підписана в найкоротші терміни", – йдеться у заяві.

Уряд Білорусі має намір вжити "необхідних заходів для насичення внутрішнього ринку аналогічними товарами з дружніх країн".

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Також Білорусь розширила списки осіб, чий в'їзд небажаний через дискримінацію білоруської влади.

"Розширено списки осіб, чий в'їзд на територію Республіки Білорусь та Союзної держави небажаний із країн, які на системній основі дискримінують білоруських офіційних осіб, журналістів та представників громадських організацій", – йдеться у повідомленні.

У МЗС Білорусі наголосили, що для "зміцнення своєї економічної безпеки Білорусь продовжить реалізацію союзних програм та зміцнення економічної інтеграції з Російською Федерацією".

Білорусь була готова

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на запровадження нового пакету санкцій заявив , що вони не вперше зіткнулися з санкційним тиском Більше того, в країні до цього готувалися щонайменше півроку.

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Санкції проти Білорусі

  • 2 грудня західні країни запровадили обіцяні санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Це зробили синхронно Європейський Союз, США, Велика Британія та Канада.
  • Під штрафні санкції ЄС підпали 17 фізичних та 11 юридичних осіб. Це представники командування прикордонних військ Білорусі, співробітники МЗС та судової системи, державний авіаперевізник "Белавіа", підприємства туристичного сектору та готелю, а також ВАТ "Гродно Азот", виробниче об'єднання "Білоруснафта".
  • За незаконне перевезення та контрабанду мігрантів обмеження запровадили проти сирійської авіакомпанії Cham Wings.
  • Американські санкції, згідно з повідомленням міністерства фінансів США , стосуються білоруського суверенного боргу, 20 фізичних та 12 юридичних осіб, у тому числі сина самопроголошеного лідера Дмитра Лукашенка .

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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