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Засумнівався у здоров'ї. Байден відповів, чи піде на другий строк

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
23 грудня, 09:47
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Вибори президента США відбудуться у 2024 році
Президент США Джо Байден Фото: колаж "Сьогодні"
Президент США Джо Байден Фото: колаж "Сьогодні"

Чинний президент США Джо Байден заявив про готовність балотуватися на другий президентський строк у 2024 році.

Про це повідомляє ABC News

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Журналіст запитав голову Білого дому: "Чи плануєте ви переобиратися?". Байден відповів: "Так. Я дуже поважаю долю. Доля багато разів втручалася в моє життя. Якщо я буду в такому здоров'ї, як зараз – у доброму здоров'ї… балотуватимусь знову".

Коментуючи зауваження журналіста, який порівняв майбутні вибори з матчем-реваншем з боку Трампа, Байден зазначив: "Звичайно. Чому б мені не висунути свою кандидатуру проти Дональда Трампа? Це посилить перспективу моєї участі у виборах".

Президентські вибори у США

  • Байден зайняв посаду президента США у віці 78 років і став найстарішою людиною в історії країни, приведеною до присяги як глава держави.
  • Білий дім неодноразово заявляв, що Байден має намір балотуватись знову. Прессекретар Білого дому Джен Псакі підтвердила у листопаді, що президент США має намір висунути свою кандидатуру на переобрання у 2024 році.
  • Тим часом впливовий сенатор від Республіканської партії Тед Круз також заявив про своє бажання брати участь у президентських виборах у 2024 році. На запитання журналіста порталу Truth Gazette про те, чи він розглядає можливість участі в боротьбі за республіканську номінацію, Круз відповів: "Однозначно. Без сумніву". Він нагадав, що боровся за позицію кандидата серед республіканців у 2016 році, у нього була сильна підтримка, і у підсумку він посів друге місце, поступившись Трампу.

Також нагадаємо, Трамп хотів скасувати вибори президента США.

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