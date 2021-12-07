Байден визначився з новим послом США в Україні

Посада посла США у Києві залишається вакантною з 2019 року

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Американський президент Джо Байден може обрати кандидатом на посаду посла США в Україні Бріджіт Брінк, яка зараз очолює американське посольство у Словаччині. Про це пише " Foreign Policy з посиланням на джерела з числа колишніх і нинішніх чиновників.

"Швидше за все Байден обере Бріджіт Брінк, досвідченого високопоставленого професійного дипломата, як свою кандидатуру на пост посла США в Україні, за словами нинішніх та колишніх офіційних осіб, знайомих із цим питанням", – пише видання.

Це рішення поки що не прийняте, незважаючи на те, що посада посла США в Україні залишається вакантною з уже три роки.

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Призначення багатьох послів відбувається з великою затримкою через опозицію республіканців у Сенаті, які мають затвердити кандидатів. Так, наприклад, сенатор-республіканець Тед Круз проти будь-яких кандидатів через його незгоду з адміністрацією Байдена стосовно газопроводу "Північний потік-2".

Водночас, колишній посол США в Україні та експерт із європейських питань Інституту миру США Вільям Тейлор зазначив, що адміністрація Байдена навіть не подала кандидатуру, тому немає сенсу говорити про опозицію республіканців.

"Ви не можете звинувачувати Теда Круза, тому що вони ще не надіслали ім'я до Сенату", – сказав він.

Нагадаємо, у липні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив посла США та ще 10 дипломатів щоб перезавантажити відносини Києва та Вашингтона. Вже 18 грудня того ж рокуглава держави звільнив Володимира Єльченка з посади постійного представника України при ООН та посла України в Ямайці та призначив його послом України у США .

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Ситуація із послом США в Україні

Скандал навколо посла США в Україні набрав обертів після того, як ЗМІ опублікували листа колишнього конгресмена Піта Сешнса до державного секретаря Майка Помпео. У цьому листі, датованому травнем 2018 року, Сешнс запевняв, що має докази того, що Йованович в Україні критикує адміністрацію президента США Дональда Трампа та запевняє, що його скоро знімуть із посади за допомогою імпічменту.

4 жовтня 2019 року на той час ще президент США Дональд Трамп відкликав посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович через скарги на те, що вона перешкоджала проведенню розслідування стосовно колишнього віце-президента Джозефа Байдена

У травні 2020 Трамп вніс кандидатуру голови Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів (США), генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні.