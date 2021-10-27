План на "чорний день": що насамперед зроблять у "ОПЗЖ", якщо Медведчука посадять

Проти голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя" відкрито два кримінальні провадження

Прокурори наполягають на тому, щоб відправити Медведчука в СІЗО / Колаж "Сьогодні"

Судові засідання у справі народного депутата Віктора Медведчука розпочалися у травні цього року. Тоді йому оголосили про підозру у скоєнні державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Спочатку сторона звинувачення вимагала утримання політика під вартою, але його відправили під цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід кілька разів продовжували.

А вже у жовтні до лідера опозиції, як він себе називає, знову налетіли прокурори з новою підозрою. Цього разу — у держзраді. Але й тепер до СІЗО нардепа відправити не вдалося.

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В Офісі генпрокурора готують нові аргументи. Що збираються робити однопартійці та соратники Медведчука, якщо все піде за найгіршим для них сценарієм — дізнавалися журналісти сайту "Сегодня".

На стадії заперечення

Представники фракції ОПЗЖ відкидають можливість ув'язнення Віктора Медведчука у СІЗО. Усі як один упевнені: підстав немає.

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"Ми не думаємо, що його відправлять, тому що для цього немає жодних юридичних доказів. Це вже буде просто свавілля. А якщо це станеться, то, я думаю, будуть серйозні наслідки для влади. Беззаконня таке вимагає вже певної відповідальності", – заявив народний депутат від ОПЗЖ Олександр Качний.

Колега підозрюваного додав, що посадити Медведчука неможливо, навіть якщо цього дуже захочуть.

Ще один опозиційний парламентар Василь Німченко ставить психіатричні діагнози системі правосуддя і вірить у те, що його соратника можуть позбавити свободи:

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"Ми виключаємо, що це може бути тому, що я не думаю, що в країні повна шизофренія у сфері правової поведінки. У нас є елементи правового нігілізму, є елементи морального терору та політичних репресій. Я не думаю, що лише дві справи. Ви ж чули, що заявила прокурор. Понад 10 тисяч плівок запису".

При цьому політолог Микола Мельник стверджує, що не всі представники політсили стоятимуть горою за Медведчука.

"Наголошую, що половина ОПЗЖ, а це група Льовочкіна, однозначно не проти того, щоб Медведчук сів або принаймні втратив вплив у партії", – упевнений Мельник.

Міжнародні партнери на допомогу

Також експерт пояснює: говорити про розпад ОПЗЖ зарано. Але якщо Медведчук отримає строк, це докорінно змінить ієрархію всередині партії:

"В ОПЗЖ є центральне керівництво, водночас спокійно виділяється група впливу Медведчука та група впливу Льовочкіна. Якщо перший опиниться в СІЗО, то люди, які на нього орієнтуються, такі як Рабінович, Ківа, миттєво втратить свій вплив у центральному апараті партії. Ми, до речі, наразі можемо спостерігати за тим, як група Медведчука втрачає вплив і в регіональних центрах, наприклад, у Полтавській, Одеській області. Тобто не буде ніякого розколу, буде концентрація партії вже в одних руках — у руках Льовочкіна".

Сам же Ілля Ківа всіляко демонструє підтримку своєму наставнику, називаючи звинувачення проти Медведчука сфабрикованими. Говорить, що судові позови не руйнують політсилу, а лише сприяють її об'єднанню. А допомогу проситимуть і за межами України:

"Ми звертатимемося до Європейського суду, ми звертатимемося до світової спільноти щодо того свавілля влади до нас і до лідера нашої опозиційної партії. Це кримінальне переслідування має всі факти фальсифікації. Ми впевнені у своїй невинності та у своїй правоті. Бо правда завжди перемагає, ми взагалі не переживаємо і не нервуємо".

Антикризовий сценарій не розробляють

Зважаючи на те, як депутати впевнено відповідають на закиди з боку звинувачення, "плану Б" у партії немає. У цьому коментарі нашому журналісту зізнався і нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Чорний:

"Сценарія якогось я не знаю. Є він чи ні — я думаю, що ми будемо за будь-яких дій цієї влади боротися за нашого товариша і врешті-решт справедливість переможе. Але нічого нормального і правильного від цієї влади ми не очікуємо".

Якщо головний лідер опозиціонер таки програє суд, на партію може очікувати переформатування. Таку версію озвучив політолог: