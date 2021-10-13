Друга спроба. Прокурори знову хочуть відправити Медведчука в СІЗО

Запобіжний захід для кума Путіна повинен бути набагато жорсткішим, вважає генпрокурор

Венедіктова розраховує заховати Медведчука за ґрати. Колаж "Сьогодні"

Офіс генерального прокурора оскаржить рішення Печерського районного суду Києва про продовження домашнього арешту підозрюваному в державній зраді нардепу Віктору Медведчуку і проситиме для нього СІЗО.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у блозі на Українській правді.

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Напередодні сторона звинувачення просила суд заарештувати кума Путіна з можливістю внесення застави в мільярд гривень, але суд відмовив і залишив його сидіти вдома.

"Прокурори наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави у 1 мільярд гривень. Тут іде мова про підозру у тяжких злочинах: держзраді та сприянні терористам. На кону величезні ризики щодо можливого переховування нардепа та його впливу на співучасників та свідків. До того ж не забуваємо про його зв’язки з представниками РФ та терористичних організацій (т.зв. "Л/ДНР". – Ред.)", – написала Венедіктова.

Нагадаємо, нещодавно Венедіктова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" пояснила, чому Медведчука досі не відправили до СІЗО.

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Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);

спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи у суді по суті.

Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави в мільярд гривень. Але суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.