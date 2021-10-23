"Дуже розумний хід": Зеркаль оцінила газову пропозицію Зеленського Путіну

Радник міністра енергетики Олена Зеркаль вважає дуже хорошим ходом пропозицію президента Володимира Зеленського до Росії про знижку на транзит газу через Україну, оскільки це врятує Європу і нашу країну від енергетичної кризи.
Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Я думаю, що це зараз дуже розумний хід. Тому що це дійсно зроблено, щоб допомогти Європі і Україні пройти цю критичну зиму. Насправді знижка запропонована всім, хто готовий постачати через Україну газ понад законтрактовані обсяги. І Україна готова надати додаткових обсягів в тих межах, в яких здатна прокачати українська газотранспортна система", – сказала вона.
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Зеркаль зазначила, що такий хід повинен вплинути на наявність газу на європейському ринку, на ціни і на можливість проходження зими. Вона нагадала, що зараз рівень газу в європейських газових сховищах знаходиться на 86% від звичайної норми, а в сховищах "Газпрому" – 25%.
"І якщо "Газпром" є свідомий того, що в нього є газ, а це не просто слова, то в них є можливості заповнити свої газові сховища і також забезпечити Європу тим газом, який вони говорили, що готові качати через "Північний потік – 2" і не давити, не шантажувати цим Європу", – підкреслила радник міністра.
Вона вважає, що запропонувати знижку Путіну – це дуже хороший хід Зеленського перед зустріччю "Великої двадцятки", яка повинна відбутися 30-31 жовтня.
На запитання, які шанси у Путіна відмовитися від цієї пропозиції, Зеркаль відповіла: "У Путіна завжди є великі шанси, тому що він маніпулює. І немає межі його маніпуляції".
Газова криза в Європі
- Осінь 2021 року вразила Європу газовою кризою. Ціни на блакитне паливо на вільному ринку підскочили до небувалих показників. Найвищою була ціна в 2 тисячі доларів, після чого стався різкий обвал на біржі і вартість впала більш ніж на 35%.
- Фінансові аналітики кажуть, що Росія намагається використати ситуацію в Європі на свою користь, щоб якомога швидше запустити "Північний потік – 2". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про можливе збільшення постачань газу до Європи в разі сертифікації газопроводу "Північний потік – 2" шантажем.
- А нещодавно в Кремлі заявляли, що Росія збільшила постачання блакитного палива до Європи до максимально допустимого рівня. При цьому прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав умови для збільшення транзиту газу через Україну.