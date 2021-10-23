"Очень умный ход": Зеркаль оценила газовое предложение Зеленского Путину

Украина предложила решение энергетического кризиса, чтобы Европа не замерзла этой зимой

Елена Зеркаль довольна решением президента Украины. Коллаж "Сегодня"

Советник министра энергетики Елена Зеркаль считает очень хорошим ходом предложение президента Владимира Зеленского к России о скидке на транзит газа через Украину, поскольку это спасет Европу и нашу страну от энергетического кризиса.

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

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"Я думаю, что это сейчас очень умный ход. Потому что это действительно сделано, чтобы помочь Европе и Украине пройти эту критическую зиму. На самом деле скидка предложена всем, кто готов поставлять через Украину газ сверх законтрактованных объемов. И Украина готова предоставить дополнительные объемы в тех пределах, в которых способна прокачать украинская газотранспортная система", – сказала она.

Зеркаль отметила, что такой ход должен повлиять на наличие газа на европейском рынке, на цены, и на возможность прохождения зимы. Она напомнила, что сейчас уровень газа в европейских газовых хранилищах находится на 86% от обычной нормы, а в хранилищах "Газпрома" – 25%.

"И если "Газпром" сознательный, что у него есть газ, что это не просто слова, то у них есть возможности заполнить свои газовые хранилища и также обеспечить Европу тем газом, который они говорили, что готовы качать через "Северный поток – 2" и не давить, не шантажировать этим Европу", – подчеркнула советник министра.

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Она считает, что предложить скидку Путину – это очень хороший ход Зеленского перед встречей "Большой двадцатки", которая должна состояться 30-31 октября.

На вопрос, какие шансы у Путина отказаться от этого предложения, Зеркаль ответила: "У Путина всегда есть большие шансы, потому что он манипулирует. И нет предела его манипуляции".

Газовый кризис в Европе