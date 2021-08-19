Влада
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Відставка Віталія Кличка 🍎 Яблучний Спас 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Зеленський охарактеризував Путіна: занадто емоційний

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 серпня, 18:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В інтерв'ю українським, російським і західним ЗМІ президент України Володимир Зеленський дав характеристику Володимиру Путіну
Володимир Зеленський на переговорах в Парижі отримав можливість скласти особисту оцінку Володимиру Путіну / Колаж "Сегодня"
Володимир Зеленський на переговорах в Парижі отримав можливість скласти особисту оцінку Володимиру Путіну / Колаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленський дав свою характеристику президенту Росії Володимиру Путіну. На думку українського лідера , господар Кремля – людина нераціональна і занадто емоційна.

Реклама

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю кільком виданням (Новое время, Washington Post, Liberation, Новая Газета і Funke Media), повідомляє НВ .

Читайте також:

"Занадто емоційний для цієї великої відповідальності. Емоційність у Росії є на адресу різних держав. Емоційність як раз, як правило, з раціональністю не пов'язана. Я вважаю, що він занадто емоційний у стосовно до України. Тому що іноді емоції призводять до незворотних результатів", – зазначив Зеленський.

На думку президента, такий характер є найбільшою проблемою.

Реклама

Читайте також:

Нагадаємо, що це не перше різке висловлювання президента України на адресу російського лідера.

  • У липні Зеленський назвав параноєю висловлювання Путіна про "військове освоювання" України союзниками НАТО. "Це як постійно говорити про застарілий страх з дитинства, що хтось страшний вийде вночі з шафи і налякає" , – сказав тоді Зеленський.
  • У червні в інтерв'ю український лідер сказав, що людські якості Путіна його не дуже-то й цікавлять: " Його людські якості мене не сильно цікавлять в рішенні цього питання (Донбасу і Криму. – Ред.). Я вважаю, що до кінця таких людей ніхто не може знати. До кінця може знати, напевно, він сам ".
  • Рік тому після двосторонньої зустрічі з президентом РФ в Парижі Зеленський говорив, що з Путіним складно домовитися: "Чи можна укладати [з Путіним]? Важко домовлятися, дуже".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Більше новин
Влада
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 серпня 1991. У Москві заколот ДКНС (ГКЧП). Кравчук закликає українців до спокою і витримки...

Зануритись у той день
Опитування
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1 560 випадків за добу
Докладніше
Влада
До зустрічі залишилося
дній
годин
хвилин
секунд
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти