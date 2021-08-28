В Україні необхідно посилити права закордонних українців – Яценюк

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України 2014-2016 років, заявив, що в Україні необхідно розгорнути активну роботу для посилення прав закордонних українців в інших країнах.
Про це він написав у Facebook, після зустрічі з президентом Світового Конгресу Українців Павлом Ґродом.
За його словами, внесок нашої діаспори у державність України – неоціненний, тож потрібно зміцнити їх зв'язки з батьківщиною.
"Пам’ятаймо, що закордонні українці – це невід’ємна і активна частина нашого народу. Це – найвідданіші захисники України у світі. Це також одні з найбільших інвесторів нашої держави", – написав він.
Крім того, Яценюк подякував СКУ за підтримку українських інтересів та її свободи.
"Ціную нашу співпрацю і вірю в її успішне продовження", – заявив Яценюк.
Раніше ми повідомляли, що:
- прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в день візиту до Києва федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель заявив, що всі спроби роздути сьогодні в Україні антизахідні настрої працюють тільки в інтересах Росії.
- в Офісі президента спокійно поставилися до чуток про нібито прохання Адміністрації США не критикувати угоду про "Північний потік – 2" , так як це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського в США.