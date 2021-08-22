СНБО должен немедленно ввести санкции против Лаврова, Москальковой и членов совбеза РФ – Яценюк

Экс-премьер-министр Украины напомнил, что он внес в ВР закон о санкциях и "добился его принятия именно для этого"

Яценюк сделал заявление по санкциям. Фото: коллаж "Сегодня"

Москва ввела санкции против министра иностранных дел Украины, секретаря СНБО, уполномоченного Верховной Рады по правам человека и других украинских граждан. СНБО должен немедленно провести заседание.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в Facebook.

"Как человек, заочно арестованый судами Путина за якобы убийство 30 российских военных в Чечне и внесен в санкционный список России, считаю, что СНБО должно немедленно провести внеочередное заседание, ввести санкции против Лаврова, Москальковой и членов совбеза России, а также возбудить уголовные производства против этих лиц", - подчеркнул он.

Экс-премьер-министр Украины напомнил, что он внес в ВР закон о санкциях и "добился его принятия именно для этого".

Реклама

Арсений Яценюк подчеркнул, что Совет нацбезопасности и обороны Украины должен также обратиться с просьбой к западным партнерам о введении ими санкций против указанных должностных лиц РФ при проведении Крымской платформы.

А кто попал под новые санкции США

В черный список попали девять физлиц и две организации из России, которые, по мнению американцев, причастны к отравлению Навального:

Институт криминалистики ФСБ;

Институт экспериментальной медицины;

начальник центра специальных технологий ФСБ Владимир Богданов;

сотрудник ФСБ и токсиколог Станислав Макшаков;

сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев;

сотрудник Института криминалистики ФСБ Алексей Александров;

сотрудник Института криминалистики ФСБ Иван Осипов;

сотрудник ФСБ Владимир Паняев;

начальник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Алексей Седов;

бывший директор 27-го научного центра и специалист по химическому оружию Артур Жиров;

директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев.

Как сообщали новости "Сегодня", канцлер Германии Ангела Меркель во врем своего визита в Москву 20 августа потребовала от Путина освободить Навального.

А недавно Навальный обвинил Запад в бездействии. Коррупция – причина мировых проблем, но именно она спасла его от смерти, уверен оппозиционер.