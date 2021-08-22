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Має принципове історичне значення. Яценюк про візит Меркель до Києва

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
22 серпня, 19:10
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Київ повинен берегти дружбу з Берліном і навпаки
Яценюк вважає, що всі намагання роздмухати антизахідні настрої працюють лише в інтересах Росії / Фото: колаж "Сьогодні"
Яценюк вважає, що всі намагання роздмухати антизахідні настрої працюють лише в інтересах Росії / Фото: колаж "Сьогодні"

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у день візиту до Києва Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель заявив, що всі спроби роздмухати сьогодні в Україні антизахідні настрої працюють лише в інтересах Росії.

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Про це він написав у Facebook.

"Хочу подякувати пані Федеральному канцлеру за все добре, що вона зробила для наших відносин і на підтримку України. Історія все розставить на свої місця. Роль Ангели Меркель у захисті нашої держави має принципове історичне значення", – написав Яценюк.

Він звернув увагу на те, що ймовірно це останній візит Меркель до України у якості канцлера Німеччини.

"Це не означає, що в рамках моєї співпраці з пані Меркель чи німецькими партнерами не було принципових дискусій і незгод. Я був і залишаюся переконаним, що спроби Берліна "зрозуміти" Путіна – марні, "Північний потік 2" – це стратегічна пастка для Європи, а реалізація усіляких "формул", які в рамках мирного процесу врівноважують жертву та агресора, приречені на провал", – наголосив він.

В той же час, Яценюк розрізняє боротьбу з ворогом та агресором та дискусію з партнерами. А всі намагання роздмухати антизахідні настрої працюють лише в інтересах Росії.

"Які б не були суперечки, Київ повинен берегти дружбу з Берліном і навпаки. Пані Меркель намагалася діяти саме за цією формулою. Все найкраще, що творить наші спільні двосторонні досягнення, треба брати в майбутнє і рухатися вперед", – написав Арсеній Яценюк.

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  • На наступний день після візиту, 23 серпня, стартує перший саміт "Кримської платформи". Поки невідомо, чи прийме Меркель участь у святкуванні Дня Незалежності України 24 серпня.
  • Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс черговий раз спробувати переконати німців в недоцільності запуску цього газопроводу.
  • А самій Меркель у вищій посаді залишилося недовго – в кінці вересня пройдуть парламентські вибори в Німеччині і буде обраний новий канцлер ФРН.
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