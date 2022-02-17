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Радослав Сікорський: Путіну потрібні не безпекові гарантії – йому потрібна Україна

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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17 лютого, 10:37
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Путін не може миритися з тим, що Україна вислизає з його захоплення, зазначив депутат Європарламенту
Радослав Сікорський
Радослав Сікорський / Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін хоче мати всю Україну у своєму Євразійському союзі, а не отримати якісь гарантії безпеки.

Про це заявив депутат Європейського парламенту, міністр закордонних справ Польщі у 2007-2014 роках Радослав Сікорський під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Путін відчуває, що йому загрожує успіх України. В плані асоціації з Європою, участі в єдиному європейському ринку, синхронізації з енергетичними мережами. Тобто, Україна вислизає з його захоплення, і він не може із цим миритися", – сказав Сікорський.

"Його план – мати всю Україну у своєму Євразійському союзі. Для того, щоб він міг мати щось на кшталт Європейського Союзу і протиставляти це Європейському Союзу. Його план Б – зробити Україну державою, яка не відбулася, і контролювати її. Це два основні сценарії, які планує для себе Путін", – зазначив депутат Європарламенту.

Він наголосив, що насправді Путіну не потрібні безпекові гарантії, "йому просто потрібна Україна", а всі аргументи Росії про членство України в НАТО є фальшивими, оскільки країна не готова до вступу до Альянсу.

Радослав Сікорський наголосив, що як би не закінчилася нинішня криза – світ вже змінився.

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"Я думаю, що незалежно від того, чи буде агресія, а тут ситуація, безумовно, ще не розв’язалася, я думаю, що ми, як би там не було, сьогодні вже живемо в іншому світі. Оскільки зараз ми маємо визнати, що ми маємо лідера великої держави, супердержави, ядерної держави, постійного члена Ради Безпеки ООН, лідера, який не лише постійно говорить неправду, а постійно нам загрожує, загрожує війною", – підкреслив він.

"Це означає, що ця нірвана і ілюзія, в якій ми жили після "холодної війни" у міжнародному праві, що не буде ніякої військової потуги, яка буде змінювати світ насильно, – все це закінчилося", – додав Сікорський.

На його думку, Путін не змінить свій курс. "Росія перетворюється на репресивну імперію, яка спрямована на експансію назовні. І тут загроза не тільки Україні, а й іншим державам", – сказав політик.

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