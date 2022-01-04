"Потрібні рівні правила для всіх": Рінат Ахметов про бізнес, владу та плани на 2022 рік

Великий бізнес чекає від влади верховенства права, а не добрих чи поганих відносин

Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов виступає за чесні правила гри для влади та бізнесу, але вважає, що деолігархізація порушує права людини. Проте в Україні має бути одна мета – об'єднатися та стати успішною нацією. Про це він сказав Forbes.

Відносини з Банковою

Великий бізнес чекає від влади верховенства права та захисту інвестицій, а не добрих чи поганих відносин.

"З мого боку немає і не могло бути погіршення стосунків. Що потрібно бізнесу від влади? Бізнесу від влади потрібні верховенство права, щоб інвестиції були захищені законом, повага до права приватної власності, чесна конкуренція та рівні правила гри для всіх", – сказав Рінат Ахметов.

Закон про олігархів порушує права людини

Засновник СКМ не проти деолігархізації, але за умови, щоб вона працювала на Україну, а не проти окремих людей.

"Я за цивілізовані європейські правила, я за те, щоб бізнес мав рівні можливості. Я за те, щоб бізнес був прозорим та відповідальним, мав людське обличчя. Я за те, щоб ми всі працювали на економічне зростання країни та добробут кожного українця. Якби закон працював на користь всього переліченого, я був би за нього двома руками. Але нічого цього в ньому немає. У ньому не йдеться про вирівнювання правил, про чесну конкуренцію. Там є лише порушення прав людини. Бо хтось у якійсь кімнаті за незрозумілими критеріями визначатиме, хто олігарх, а хто – ні. Нічого хорошого Україні та українцям це не принесе", – сказав Рінат Ахметов.

На телеканалах "Україна" та "Україна 24" лише світові стандарти журналістики

"На інформаційну політику каналів я не впливаю. Але для мене важливо, щоб у моїх медіа дотримувалися найкращих світових стандартів журналістики, чесної конкуренції та принципів свободи слова", – сказав підприємець.

Також Рінат Ахметов спростував домисли, що Офіс президента нібито намагався домовитись про контроль над інформаційною політикою каналу "Україна 24": "Це неможливо. На моїх каналах цензури не буде".

2022 року потрібно об'єднувати країну

У цьому році не повинно бути жодних протистоянь та конфліктів.

"Я вважаю, що у нас може і має бути одна мета – сильна, незалежна, цілісна, демократична, успішна Україна та щасливі українці. І навколо цієї мети ми всі маємо об'єднатися", – заявив Рінат Ахметов.