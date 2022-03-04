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Ляшко: Кремлівський шизофренік закінчить, як Гітлер – або застрелиться, або на лаві підсудних

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4 березня, 12:45
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Ніхто ніколи не знищить Україну. Ніхто не здолає український народ – Олег Ляшко у своєму відеозверненні
Олег Ляшко / Скриншот: Дмитро Гордон / YouTube
Олег Ляшко / Скриншот: Дмитро Гордон / YouTube

Російська армія та президент Росії Володимир Путін ніколи не зможуть перемогти Україну, бо солдат не має мети, місії та мотивації, а українці воюють за свою землю, правду і справедливість. Про це заявив колишній народний депутат, лідер Радикальної партії України Олег Ляшко.

Своє відеозвернення він записав у центрі Києва 3 березня. Відео опубліковано у YouTube-каналі журналіста, засновника видання "Гордон" Дмитра Гордона. Редакція наводить повний текст звернення політика.

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Сьогодні 3 березня 2022 року. Ми в центрі Києва, біля стели у пам'ять полеглих під час Другої світової війни. І ми чуємо вибухи. Це не салюти мирні, це російські фашисти бомблять місто-герой Київ, "мать городов русских", звідки пішла цивілізація.

Ці фашисти, кремлівський шизофренік, розказує про те, що в Києві нацисти, фашисти. В останній раз так, як сьогодні росіяни бомблять Київ, бомбили саме фашисти у червні 1941 року. А Путін продовжує те, що робив Гітлер. Вони намагаються стерти Київ із лиця Землі. Вони бомблять дітей, вони бомблять старих, вони бомблять дитячі садки, школи, лікарні, вбивають людей у Києві, Харкові, Маріуполі, Сумах, Херсоні – по всій країні. У моєму рідному Чернігові. Ці фашисти, які розказують, що вони борються з нацистами, роблять гірше, ніж Гітлер у 1941 році, намагаючись знищити мою націю, нас, українців. За що? За те, що ми хочемо жити у вільній країні. За те, що хочемо вирішувати самі свою долю. За те, що ми хочемо йти до Європи. За те, що хочемо бути вільними.

Я хочу сказати і Путіну, і всім, хто намагається чи думає знищити українську націю. Ніхто, ніхто й ніколи не знищить Україну. Ніхто не здолає український народ. Російські фашисти приречені на поразку. Ви спитаєте, чому я в цьому впевнений? Я в цьому абсолютно впевнений. Абсолютно. Тому що вони не можуть перемогти. Тому що ми захищаємо свою землю, захищаємо свою країну, своє майбутнє. Із чим сюди прийшли російські фашисти? За що вони воюють? Яка їхня мета, місія, мотивація? Її немає! Тому вони складають зброю, ллють соплі, памперси міняють. Тому що вони боягузи. Вони розуміють, що вони не праві. За ними немає правди, за ними немає справедливості. А армія, яка не бореться за правду і справедливість, приречена на поразку. Українська армія переможе. Тому що за нею український народ, це армія, яка захищає свою землю, бореться за справедливість, за правду, за майбутнє нашої країни. Тому ніколи, ніколи Путін не переможе нас.

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І, на щастя, ми не одні: сьогодні весь світ об'єднався. Гітлер перемагав до тих пір, поки не було створено антигітлерівську коаліцію. Сьогодні у світі створено антипутінську коаліцію. Цей кремлівський шизофренік, який фактично розв'язав третю світову війну, закінчить як Гітлер: або застрелиться – або на лаві підсудних. Ця лава підсудних буде чи у Харкові, чи у Чернігові, чи у Сумах, чи у Києві. Акт капітуляції буде підписано у Москві. Це майбутнє, яке чекає на російського агресора.

Попереду – складні часи, складні дні, великі випробування. Але ми їх пройдемо, ми вистоїмо, переможемо. Ніхто не візьме Київ, ніхто не здолає Україну, ніхто не переможе українську націю. Не народилися ще у світі ті, хто здатний нас здолати! Не кажучи вже про кремлівські... Я стримую емоції, бо коли українські діти плачуть та ночі ночують у підвалах, бо їх бомблять російські бомби – дуже важко стримати емоції. Але ми їх стримаємо. Ми візьмемо в кулак ці емоції, щоб дожити до перемоги. Честь і слава Збройним силам України. Слава Україні!

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