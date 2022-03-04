Коли прийде час для дипломатії, це мають бути переговори між вільним світом і диктатором Путіним – Арсеній Яценюк

На даний час жодної реальної дипломатії з боку РФ немає – вважає політик: "Путін бреше"

Експрем'єр Арсеній Яценюк / Фото: Народний фронт

"Так звані переговори в Білорусі – це для алібі, це димова завіса. Коли прийде час для реальної дипломатії, це мають бути переговори між вільним світом і диктатором Путіним", – наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-зустрічі Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations, США).

Арсеній Яценюк підкреслив, що Путін мав величезні можливості для дипломатії:

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"Була зустріч із президентом США Байденом та низка розмов із ним, зустрічі з кількома лідерами ЄС в Москві. Усі намагалися знайти дипломатичне рішення. І Путін казав, що не нападе на Україну".

"Ми мали дипломатичний шлях, і вільний світ намагався ним іти. Але Путін брехав", - підкреслив він.

"На даний час, думаю, жодної реальної дипломатії немає. Путін бреше. Ці так звані переговори в Білорусі – це для алібі, це димова завіса", - наголосив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що вважає, що Путін зацікавлений в цьому, аби виграти час: "Він не може організувати логістику для своєї армії. Адже вони готувалися лише до 96 годин".

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