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Арсеній Яценюк: Санкції, які зараз обговорюються, повинні бути для Путіна нокаутом

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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22 лютого, 08:49
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Наші західні партнери повинні усвідомити, що після санкцій 2014 року Путін став сильніший, підкреслив Арсеній Яценюк
Експрем'єр Арсеній Яценюк
Експрем'єр Арсеній Яценюк / Фото: Народний фронт

Недієві санкції дали можливість Путіну сьогодні мати 190 тисяч військ на українських кордонах. Санкції, які зараз обговорюються, – це повинен бути нокаут для Путіна, наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у програмі "Тиждень з Марією Гурською" на телеканалі "Еспресо".

Арсеній Яценюк підкреслив, що не поділяє популярної думки, що санкції проти РФ треба вводити превентивно: "Треба бути реалістом. Треба, щоб ці санкції не були пшиком. Тому що це буде виглядати смішно".

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"Санкції повинні вводитися в ту ж секунду, коли перший російський солдат тільки подумав перетнути український кордон", – підкреслив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що ці санкції не можуть бути фікцією: "Наші західні партнери повинні усвідомити, що після санкцій 2014 року Путін став сильніший. Золотовалютні резерви Російської Федерації збільшилися до 620 мільярдів доларів – більш ніж вдвічі. Так званий фонд "благосостояния" збільшився у чотири рази – до 190 мільярдів доларів. Російська економіка має ріст 4,6%. Погляньте на російську армію – Росія і Путін погрожує всьому світу своєю гіперзвуковою зброєю".

"Запровадження санкцій і виключення Росії з Великої вісімки мало привести до ізоляції Путіна. Непогано він ізолювався. З Трампом зустрічався, з Байденом зустрічався, зі всіма європейськими лідерами зустрічається", – наголосив він.

"Захід повинен усвідомити, що він з них таким чином знущається. Недієві санкції по факту дали можливість Путіну сьогодні мати 190 тисяч військ на українських кордонах. Санкції, які зараз обговорюються, – це повинен бути нокаут для Путіна", - підкреслив Арсеній Яценюк.

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