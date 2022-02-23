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Арсеній Яценюк: Путін хоче відкрити нову авторитарну сторінку світової історії

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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23 лютого, 09:10
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Арсеній Яценюк: У цьому сторіччі ми обговорюємо можливість світової війни в Європі

"Путін фактично хоче переписати світову історію. Він вірить, що він – месія. І це дуже небезпечно. Путін – не месія. Він – міжнародний злочинець", – сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років в інтерв’ю CNN.

Арсеній Яценюк наголосив, що Путін прагне знищити Україну: "Він чітко говорить, що Україна повинна бути знищена як держава. Він ненавидить Україну і українців".

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"Ще одна мета Путіна – розділити ЄС і бути загрозою для НАТО та ЄС. Путін хоче закінчення Pax Americana (домінування США у світі). Він хоче відкрити нову авторитарну сторінку глобальної історії", - наголосив він.

"Ми живемо у дуже темні часи. У цьому сторіччі ми обговорюємо можливість світової війни в Європі", – підкреслив Арсеній Яценюк.

Єдина шлях, як зупинити Путіна, наголосив він, – мати єдиний порядок денний, бути об’єднаними і не здаватися: "Усі мають говорити єдиним голосом. Нам треба зімкнути ряди".

Відповідаючи на запитання стосовно підтримки, якої потребує зараз Україна від ЄС та США, Арсеній Яценюк наголосив, що Україна дуже потребує летальної оборонної зброї: "Підкреслюю – оборонної зброї. Адже ми захищаємо свою батьківщину. Це не Україна напала на Росію. Це персонально Путін віддав наказ про вторгнення в нашу батьківщину".

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Україна також потребує фінансової підтримки, "адже Путін також підриває українську економіку, фінансову та енергетичну систему", підкреслив він.

Окрім того, необхідна підтримка для протистояння кібератакам, наголосив Арсеній Яценюк і нагадав, що Росія уже здійснила низку кібератак не лише проти України, а й проти США.

"Йдеться не лише про Україну. Для нас, українців, – це питання життя: чи встоїмо ми, чи Путін знищить Україну як державу. Я переконаний, що ми встоїмо, як встояли 2014-го. Але це криза для всього вільного світу. Це в наших спільних інтересах – захистити демократію, свободу і фактично – право людей жити у своїй країні", – сказав Арсеній Яценюк.

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