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Сайт "Сегодня" дізнався, куди поділися фото Зеленського з пивом

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 листопада, 19:13
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Автор фото з бару розповіла, чому більше недоступні знімки із президентом
На своїй сторінці в Instagram Зеленський не викладає фото з барів, тільки зі спортзалу / Колаж "Сьогодні"
На своїй сторінці в Instagram Зеленський не викладає фото з барів, тільки зі спортзалу / Колаж "Сьогодні"

Як вдалося з'ясувати "Сьогодні", автор неофіційних фотографій президента України Володимира Зеленського в одному з барів Києва не видаляла знімки. Однак і будь-хто більше не може їх побачити.

Що сталося

16 листопада у Instagram з'явилися знімки Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака, які у невимушеній атмосфері дивилися футбольний матч відбору на Чемпіонат світу 2022 року між збірними України і Боснії та Герцеговини.

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Тепер ці фото лише в архівах ЗМІ / Колаж "Сьогодні"
Тепер ці фото лише в архівах ЗМІ / Колаж "Сьогодні"

Через день за посиланням на ці знімки висвічувалася табличка, що сторінка недоступна

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Ми запитали володарку фото, які дуже швидко стали популярними, чому вони були видалені. Дівчина відповіла, що вона просто обмежила доступ до цих фотографій.

Знімки із Зеленським

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