Сайт "Сегодня" узнал, куда делись фото Зеленского с пивом

Как удалось выяснить "Сегодня", автор неофициальныхфотографий президента Украины Владимира Зеленского в одном из баров Киева, не удаляла снимки. Однако и любой желающий больше не может их увидеть.
Что произошло
16 ноября в Instagram появились снимки Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые в непринужденной обстановке смотрели футбольный матч отбора на Чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.
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Через день по ссылке на эти снимки высвечивалась табличка, что страница недоступна
Мы спросили у обладательницы фото, которые очень быстро стали популярными, почему они были удалены. Девушка ответила, что она просто ограничила доступ к этим фотографиям.
Снимки с Зеленским
- Когда президент Зеленский отдыхал в январе в Буковеле, он охотно фотографировался с гостями зимнего курорта. Эти фотографии можно найти в сети в свободном доступе.
- Неофициальные фото президента иногда выкладывал и отец Зеленского на своих страницах в соцсетях.
- Аккаунт Александра Зеленского, просуществовал недолго. Сейчас он не работает.