Сайт "Сегодня" узнал, куда делись фото Зеленского с пивом

Автор фото из бара рассказала, почему больше не видно снимков с президентом

На своей странице в Instagram Зеленский не выкладывает фото из баров, только из спортзала / Коллаж "Сегодня"

Как удалось выяснить "Сегодня", автор неофициальныхфотографий президента Украины Владимира Зеленского в одном из баров Киева, не удаляла снимки. Однако и любой желающий больше не может их увидеть.

Что произошло

16 ноября в Instagram появились снимки Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые в непринужденной обстановке смотрели футбольный матч отбора на Чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

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Теперь эти фото только в архивах СМИ / Коллаж "Сегодня"

Через день по ссылке на эти снимки высвечивалась табличка, что страница недоступна

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Мы спросили у обладательницы фото, которые очень быстро стали популярными, почему они были удалены. Девушка ответила, что она просто ограничила доступ к этим фотографиям.

Снимки с Зеленским