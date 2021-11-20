Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? Ливерпуль - Арсенал: онлайн Ливерпуль - Арсенал: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Сайт "Сегодня" узнал, куда делись фото Зеленского с пивом

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 ноября, 19:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Автор фото из бара рассказала, почему больше не видно снимков с президентом
На своей странице в Instagram Зеленский не выкладывает фото из баров, только из спортзала / Коллаж "Сегодня"
На своей странице в Instagram Зеленский не выкладывает фото из баров, только из спортзала / Коллаж "Сегодня"

Как удалось выяснить "Сегодня", автор неофициальныхфотографий президента Украины Владимира Зеленского в одном из баров Киева, не удаляла снимки. Однако и любой желающий больше не может их увидеть.

Что произошло

16 ноября в Instagram появились снимки Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которые в непринужденной обстановке смотрели футбольный матч отбора на Чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Реклама

Теперь эти фото только в архивах СМИ / Коллаж "Сегодня"
Теперь эти фото только в архивах СМИ / Коллаж "Сегодня"

Через день по ссылке на эти снимки высвечивалась табличка, что страница недоступна

Реклама

Мы спросили у обладательницы фото, которые очень быстро стали популярными, почему они были удалены. Девушка ответила, что она просто ограничила доступ к этим фотографиям.

Снимки с Зеленским

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Запад не поможет, если РФ нападет: эксперт назвал реальных союзников Украины Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко От "Большой стройки" – до главы "слуг": что известно о Елене Шуляк Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

119 159

заболело за неделю в Украине

-18%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять