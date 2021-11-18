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Зеленський з пивом пропав із Instagram – фото зникло

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 листопада, 20:36
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У соцмережах добу провисело фото президента України з пивом
Тепер ці фото лише в архівах ЗМІ / Колаж "Сьогодні"
Тепер ці фото лише в архівах ЗМІ / Колаж "Сьогодні"

Автор неофіційних фотографій президента України Володимира Зеленського, зроблених 16 листопада в одному з київських пабів під час перегляду футбольного матчу відбору на чемпіонат світу 2022 року між збірними України та Боснії та Герцеговини, видалила знімки.

Було ось так:

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Зеленський вболівав за збірну у столичному пабі. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський вболівав за збірну у столичному пабі. Фото: колаж "Сьогодні"

А тепер замість життєрадісних фотографій такий напис :

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Нагадаємо, 16 листопада дівчина Ліна Дешвар опублікувала в Instagram свої фото із президентом України та головою Офісу президента України. Оскільки їй ніхто не заборонив знімати, дівчина, звичайно, виклала знімки в соцмережах.

Єдине, що могло когось збентежити – президента України було знято дівчиною з келихом пива. Що, звісно ж, не порушує жодних законів.

Знімки із Зеленським

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  • Коли президент Зеленський відпочивав у січні у Буковелі, він охоче фотографувався з гостями зимового курорту.
  • Неофіційні фото президента іноді викладає і батько Зеленського на своїх сторінках у соцмережах.
  • Обліковий запис Олександра Зеленського, зважаючи на все, не фейковий, оскільки на нього підписаний навіть його син.

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