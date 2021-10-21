"Зелені кнопочки" зламалися. Як у Раді з'явилася коаліція замість монобільшості

"Слуга народу" нерідко домовляється на голосуваннях з іншими фракціями / Колаж "Сьогодні"

Голосування за відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту стало лакмусовим папірцем для монобільшості. План "Слуги народу" міг би провалитися, якщо б "зеленим" не додали голосів нардепи з інших фракцій. Адже поодинці у них вийшло зібрати тільки 215 з 226 необхідних "за".

Результати голосування по фракціям за відставку Разумкова / Скріншот с трансляції ТК "РАДА"

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Крім звичних схем "Слуга народу" + "Довіра" і "За майбутнє", відправити спікера у відставку допомогла опозиційна "Батьківщина". Через це навіть почали говорити про створення нової коаліції зі "слугами". Там довго намагалися пояснити суть свого рішення. Головний аргумент такий: голосували не заради монобільшості, а заради її розвалення. Ми вже писали про це.

Чи справді представникам президентської політсили варто всерйоз замислитися про підкріплення – розбиралася редакція сайту "Сьогодні".

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Без допомоги не змогли призначити "свого"

Заміна Разумкову була підготовлена ще до його відставки. В "Слузі народу" не проводили окремих з'їздів і консультацій, але всі як один називали ім'я нового глави парламенту – Руслан Стефанчук. Формально він не був членом фракції тому, що обіймав посаду Першого заступника голови ВРУ. Але де-факто він пройшов до парламенту під другим номером від "слуг" і залишався частиною команди президента.

Коли справа дійшла до голосування, щоб призначити Стефанчука новим спікером, монобільшості не вистачило 4 голосів. І їх знову рятували колеги по парламенту з інших таборів. Групи "За майбутнє" і "Довіра" дали по 15 та 18 голосів відповідно.

Призначити Стефанчука спікером "слугам" допомогли депутати із груп "Довіра" та "За майбутнє" / Скріншот із портала ВРУ

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Деолігархізація під примусом

Один з нещодавніх гучних законопроєктів, які розглядали в сесійній залі, – так зване питання про олігархів. У звіті щодо голосування більшість прізвищ депутатів "Слуги народу" зелені. А хто не натиснув "за" – того не було на робочому місці. Виділилася тільки Людмила Буймистер, яку за непокору погрожують вигнати з фракції.

Але говорити про єдність думки в монобільшості складно, з огляду на те, що їх могли простимулювати фінансово. Нардеп Антон Поляков, якого в ніч з 7-го на 8-ме жовтня знайшли мертвим за загадкових обставин, давав свідчення в НАБУ про те, що "Слуги" отримували за голосування конверти з грошима прямо в туалеті Ради. Чутки про конверти ходять в кулуарах давно. Але доказів, що готівка гуляє в стінах парламенту, за два роки ніхто так і не надав.

Для успішного вирішення питання про олігархів ще "підсипали" голосів депутати з об'єднання "Справедливість". Так себе називає частина фракції "Голос", яка розпалася через внутрішні конфлікти. Глава фракції Ярослав Железняк звинуватив колег у тому, що вони підіграють Банковій і допомагають "слугам" приймати потрібні закони.

Антисемітизм і сексизм у парламенті

Минулого місяця парламентарії голосували за законопроєкт про протидію антисемітизму. Але і тут все не так однозначно. Монобільшість дала 213 голосів на підтримку документу. Але проєкт закону все ж прийняли в другому читанні та загалом. Допомогли ОПЗЖ, частина "Батьківщини", групи "Довіра" і "За майбутнє".

Так само сталося і з проєктом закону про протидію дискримінації за статевою ознакою. Всього 219 членів "Слуги народу" "за". Загалом це питання схвалили 307 нардепів – також допомогли інші політсили.

Підтримка є для культури, науки та інвестицій

Кілька нещодавніх соціальних законопроєктів, які обговорювали під куполом парламенту, теж ризикували провалиться, якби не допомога опозиції. Наприклад, питання про вдосконалення пенсійного законодавства набрало 220 голосів "слуг". Загальні 317 "за" отримало завдяки іншим фракціям. Зокрема, плюс 20 голосів від "Євросолідарності" і 18 – від ОПЗЖ.

При розгляді за основу законопроєкту про лікарські засоби "слуги" дали 223 "за", решта – від "Батьківщини", "За майбутнє" і "Довіри" (16, 13 і 12 голосів відповідно).

Не дотягла фракція на чолі з Арахамією також голосування за проєкти законів про добровільне декларування (210 голосів "Слуги народу" + по 14 голосів від "Довіри" і "Голосу") і питання цивільного захисту (190 голосів "Слуги народу" + 16 "ЄС", по 15 від "Батьківщини", "За майбутнє", "Довіри" і "Голосу").

Та проте майже одноголосно підтримали розвиток працівників театру (229 "за"), активізацію діяльності наукових парків (229 "за"), залучення інвестицій в процесі приватизації державного та комунального майна (226 "за").

Перестануть служити і стануть розумними

Можливий розкол у найбільшій фракції рано чи пізно може статися не тільки через розбіжності в голосуваннях. Депутатів у монобільшості може переманити також вже колишній спікер. Він неодноразово говорив про створення власної партії. І, судячи із заяв деяких нардепів, команда Разумкова вже починає формуватися. Левову частку можуть зайняти представники "Слуги народу". Наприклад ті, які вибачалися за голосування про відставку Дмитра Олександровича.

Дивлячись на таблицю голосувань, говорити про монобільшість вже не випадає. Рідко коли "Слуга народу" може видати 226 на табло без "Довіри" і "За майбутнє". А останнім часом президентська фракція перестраховується голосами опозиції. Крім "розкольників" з "Голосу", яких звинувачують у лояльності до Банкової, бувають найнесподіваніші комбінації.

Наприклад, ринок землі прийняли разом з "Європейською солідарністю". Міністра Шкарлета призначили завдяки голосам "ОПЗЖ", а Разумкова звільняли з "Батьківщиною". Одне або навіть кілька голосувань, звичайно, не свідчать про плани "Слуги народу" створювати коаліцію. Поки що не можна сказати, що "слуги" почуваються некомфортно в парламенті. Спікер – "своя" людина, а гучні та спірні ініціативи набирають 226+. Що ж іще потрібно?