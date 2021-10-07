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Разумков: "Слуги", які проголосували за відставку, приходили вибачатися

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 жовтня, 21:56
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За словами колишнього спікера Верховної Ради, вибачилася не одна людина
Руками "за" відставку, а в голові - інше / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Руками "за" відставку, а в голові - інше / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Далеко не всі депутати Верховної Ради, які проголосували 7 жовтня за відкликання з посту спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, були згодні з таким рішенням.

Про це розповів Дмитро Олександрович вже після голосування в інтерв'ю телеканалу Бі-Бі-Сі .

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"Навіть серед тих 215 депутатів "Слуги народу", які сьогодні проголосували за відставку, є ті, хто приходять і кажуть: "Вибач, що ми так зробили". Якщо це свідомий вибір, то ти після нього не вибачаєшся, правда? Якщо ти вважаєш, що Разумков поганий голова Верховної Ради, то тобі немає за що вибачатися. І це роблять не одна, не дві і не три людини", – розповів журналістам Разумков.

Покарання

Вже є сигнали, що стосовно тих депутатів, які спробували публічно заявити проти відставки Дмитра Разумкова, ведуться "виховні роботи".

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Депутат Верховної Ради з партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко на своїй сторінці в Facebook розмістив коментар, чому він не голосував за відкликання Разумкова. За це його у ту ж мить виключили з фракційного чату "Батьківщини ".

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Відставка Разумкова

  • 4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" вже навіть визначилися з кандидатом у крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.
  • "Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка цього тижня здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.
  • Спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".
  • Депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.
  • У підсумку Рада 284 голосами звільнила Разумкова з посади.

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