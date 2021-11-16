Яценюк – президенту: Треба скликати РНБО через Росію, а не відео записувати

Яценюк розкритикував реакцію Зеленського на війська РФ. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський мав одразу терміново скликати РНБО, коли з'явилися дані про скупчення російських військ поблизу українських кордонів і сказати країні правду про можливу загрозу вторгнення.

Про це заявив у програмі "Час Голованова" в ефірі Україна 24 прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

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Його здивувала спокійна реакція української влади у той час, коли світові ЗМІ заявили про загострення військової ситуації на українсько-російському кордоні.

"На цьому фоні президент Сполучених Штатів відправляє до Москви директора ЦРУ тільки з однією метою – сказати росіянам, що Америка не дасть можливості Путіну напасти на Україну. Коли увесь світ стоїть на вухах, президент мав не записувати відео, як сьогодні (15 листопада), а зразу скликати РНБО, сказати країні правду: "Так, є накопичення російських військ, я як Верховний головнокомандувач віддав такі й такі накази. Знайте, що у нас достатньо сил захистити українську державу", – сказав Яценюк.

Політик відзначив швидку реакцію Заходу – США, Британія, Франція, Німеччина вплинули на Київ, щоб зробити заяву на увесь світ: справді, росіяни таки накопичують війська поблизу України.

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"Вони не просто швидко відреагували – американці сьогодні відправили 80 тонн боєприпасів. Є неофіційне поки що повідомлення, що британці готові відправити 600 військовослужбовців", – наголосив він.

Яценюк також вважає, що Мінський процес зайшов у глухий кут, а в "нормандському форматі" з Путіним нема про що говорити Зеленському.

"Про що проводити "Нормандію"? Про те, що Путін уже видав паспорти і проводить там вибори? Залучає наших громадян, які стали їхніми громадянами, і вони голосують за незаконно обрані російські органи влади. І про те, що Путін ухвалив рішення взагалі надати економічну самостійність і право так званим "ДНР" і "ЛНР" продавати свої товари в Росію на законних підставах? Тобто, ситуація надзвичайно загострена", – резюмував політик.

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