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Путін дозволив: Росія купуватиме товари "ДНР" та "ЛНР"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 листопада, 17:57
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Всупереч міжнародним законам Путін починає торгівлю із сепаратистами
Серйозні торгові партнери / Колаж "Сьогодні"
Серйозні торгові партнери / Колаж "Сьогодні"

Росія відкриває ринок для товарів із самопроголошених так званих республік "ЛНР" та "ДНР". Відповідне розпорядження надав російський президент Володимир Путін уряду РФ.

Про це повідомляє російська агенція ТАСС.

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Всупереч міжнародним стандартам

Путін доручив вжити низку заходів, які пом'якшать умови допуску на російський ринок товарів із непідконтрольних Києву територій України – "ЛНР/ДНР".

Зокрема, Путін доручив Кабміну у місячний строк забезпечити "як виняток на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод" визнання в Росії дійсними сертифікатів про походження товарів, що видаються органами, що діють на цих територіях.

При цьому Путін дозволив допускати таких товаровиробників до участі у держзакупівлях. Крім того, він доручив не застосовувати кількісні обмеження експорту та імпорту стосовно таких товарів.

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Порушення Кремля

  • Нагадаємо, в Україні діє Закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях". За міжнародними законами, з територіями у такому статусі заборонено вступати до економічних відносин.
  • Тим часом окупанти почали демонтувати так звані "митні пости" між терористичними "ДНР" та "ЛНР", тим самим створивши свою "вільну економічну зону".
  • Як живуть на окупованих територіях в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" розповів стиліст Роман Медний, який на якийсь час повернувся додому до батьків. Ціни постійно зростають швидкими темпами, є продукти з України та Росії, але це все найнижчої якості.

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