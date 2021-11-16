Яценюк – президенту: Надо созывать СНБО из-за России, а не видео записывать

Яценюк раскритиковал реакцию Зеленского на войска РФ. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский должен был сразу срочно созывать СНБО, когда появились данные о скоплении российских войск вблизи украинских границ, и сказать стране правду о возможной угрозе вторжения.

Об этом заявил в программе "Время Голованова" в эфире Украина 24 премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

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Его удивила спокойная реакция украинской власти в то время, когда мировые СМИ заявили об обострении военной ситуации на украинско-российской границе.

"На этом фоне президент Соединенных Штатов отправляет в Москву директора ЦРУ только с одной целью – сказать россиянам, что Америка не позволит Путину напасть на Украину. Когда весь мир стоит на ушах, президент должен был не записывать видео, как сегодня (15 ноября), а сразу созвать СНБО, сказать стране правду: "Да, есть накопление российских войск, я как Верховный главнокомандующий отдал такие и такие приказы. Знайте, что у нас достаточно сил защитить украинское государство", – сказал Яценюк.

Политик отметил быструю реакцию Запада – США, Британия, Франция, Германия повлияли на Киев, чтобы сделать заявление на весь мир: действительно, россияне таки накапливают войска вблизи Украины.

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"Они не просто быстро среагировали – американцы сегодня отправили 80 тонн боеприпасов. Есть неофициальное пока сообщение, что британцы готовы отправить 600 военнослужащих", – подчеркнул он.

Яценюк также считает, что Минский процесс зашел в тупик, а в "нормандском формате" с Путиным не о чем говорить Зеленскому.

"О чем проводить "Нормандию"? О том, что Путин уже выдал паспорта и проводит там выборы? Привлекает наших граждан, которые стали их гражданами, и голосуют за незаконно избранные российские органы власти. И о том, что Путин принял решение вообще предоставить экономическую самостоятельность и право так называемым "ДНР" и "ЛНР" продавать свои товары в Россию на законных основаниях? То есть ситуация чрезвычайно обострена", – резюмировал политик.

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