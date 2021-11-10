Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!
СЬОГОДНІ Влада Події

"Не хочу, щоб нас було 20 мільйонів" – звернення Зеленського про COVID-19, Донбас та РНБО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
10 листопада, 22:39
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент України звернувся до країни із закликом вакцинуватися та не панікувати щодо військ РФ на кордоні
Зеленський закликав прийти та вакцинуватися, а не сіяти паніку з російськими військами / Колаж "Сьогодні"
Зеленський закликав прийти та вакцинуватися, а не сіяти паніку з російськими військами / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців, де торкнувся теми вакцинації, скупчення російських військ на кордоні, а також ситуацію із нелегалами з Білорусі.

Відповідне відео з'явилося на сайті Офісу президента України.

Реклама

Про коронавірус

"Що об'єднує померлих учора від коронавірусу? Усі вони були невакциновані. В Україні не зробили щеплення 65% населення. Скільки в Україні проживає громадян? 40 млн українців. Що об'єднає завтра всіх українців, щоб ці 40 млн не перетворилися на 20 млн? Всі вони будуть вакциновані, зараз ми готові до всього і забезпечені всім", – заявив шостий президент України про ситуацію з пандемією COVID-19.

Ситуація на Донбасі

"На восьмому році війни така поведінка нашого сусіда нас не дивує та не лякає. Дивує та лякає те, що це несподівано стало відкриттям для деяких експертів та ЗМІ, деяких блогерів, які влаштували медіа-паніку. Шановні, обстріли та вибухи, переміщення російських військ відбувається на фронті восьмий рік поспіль. Психологічний тиск із боку Росії на нас давно не діє. Наша розвідка готова. Наша армія готова дати відсіч будь-кому", – так прокоментував Зеленський ситуацію зі скупченням російських військ на кордоні України.

Про РНБО

"Ми послухали звіт про виконання раніше ухвалених рішень на РНБО. Результат – 45 млрд грн. Саме настільки збільшилися надходження до державного бюджету з моменту введення рішення. Другий звіт – від МВС щодо "злочинців у законі" та кримінальних авторитетів. Сьогодні всі вони видворені із території України. Один залишається у лікарні. Ми щиро бажаємо, що він швидше покинув лікарняне ліжко та Україну" , – розповів Зеленський про ситуацію зі "злодіями у законі".

Реклама

Про Білорусь

"На засіданні РНБО сьогодні ми ухвалили рішення про посилення нашого державного кордону через ситуацію в Білорусі. Хочу зауважити, це жодним чином не вплине на перетинання нашого кордону громадянами Білорусі. Мова лише про імміграційні виклики та погрози", – розповів про рішення у зв'язку з ситуацією з нелегалами на кордоні ЄС президент України.

  • Нагадаємо, що сьогодні на засіданні РНБО вирішили найближчим часом розглянути нові списки кримінальних авторитетів і "злодіїв у законі".
  • Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній. Указ набирає чинності з дня публікації.
  • І все це на тлі скандалу, що у списки санкцій РНБО підпадають або не потрапляють за хабарі.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "ППО у нас слабка": чи зможе Україна відбити атаку літаків РФ Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Об'єднання Разумкова: що буде з депутатами "Розумної політики" та чим займеться МФО Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко "Ми переглянемо мовний закон" – Максим Бужанський про штрафи, українізацію та долю російськомовних Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Бойко Бойко
8,2%
4
Тимошенко Тимошенко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,5%
6
Гройсман Гройсман
3,1%
7
Мураєв Мураєв
4%
8
Медведчук Медведчук
1,3%
9
Ляшко Ляшко
1,3%
10
Тягнибок Тягнибок
1%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.09

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.21

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

151 686

захворіло за тиждень в Україні

-1%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти