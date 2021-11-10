"Не хочу, щоб нас було 20 мільйонів" – звернення Зеленського про COVID-19, Донбас та РНБО

Президент України звернувся до країни із закликом вакцинуватися та не панікувати щодо військ РФ на кордоні

Зеленський закликав прийти та вакцинуватися, а не сіяти паніку з російськими військами / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців, де торкнувся теми вакцинації, скупчення російських військ на кордоні, а також ситуацію із нелегалами з Білорусі.

Відповідне відео з'явилося на сайті Офісу президента України.

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Про коронавірус

"Що об'єднує померлих учора від коронавірусу? Усі вони були невакциновані. В Україні не зробили щеплення 65% населення. Скільки в Україні проживає громадян? 40 млн українців. Що об'єднає завтра всіх українців, щоб ці 40 млн не перетворилися на 20 млн? Всі вони будуть вакциновані, зараз ми готові до всього і забезпечені всім", – заявив шостий президент України про ситуацію з пандемією COVID-19.

Ситуація на Донбасі

"На восьмому році війни така поведінка нашого сусіда нас не дивує та не лякає. Дивує та лякає те, що це несподівано стало відкриттям для деяких експертів та ЗМІ, деяких блогерів, які влаштували медіа-паніку. Шановні, обстріли та вибухи, переміщення російських військ відбувається на фронті восьмий рік поспіль. Психологічний тиск із боку Росії на нас давно не діє. Наша розвідка готова. Наша армія готова дати відсіч будь-кому", – так прокоментував Зеленський ситуацію зі скупченням російських військ на кордоні України.

Про РНБО

"Ми послухали звіт про виконання раніше ухвалених рішень на РНБО. Результат – 45 млрд грн. Саме настільки збільшилися надходження до державного бюджету з моменту введення рішення. Другий звіт – від МВС щодо "злочинців у законі" та кримінальних авторитетів. Сьогодні всі вони видворені із території України. Один залишається у лікарні. Ми щиро бажаємо, що він швидше покинув лікарняне ліжко та Україну" , – розповів Зеленський про ситуацію зі "злодіями у законі".

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Про Білорусь

"На засіданні РНБО сьогодні ми ухвалили рішення про посилення нашого державного кордону через ситуацію в Білорусі. Хочу зауважити, це жодним чином не вплине на перетинання нашого кордону громадянами Білорусі. Мова лише про імміграційні виклики та погрози", – розповів про рішення у зв'язку з ситуацією з нелегалами на кордоні ЄС президент України.