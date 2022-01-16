Оце так збіг! Порошенко порівняв себе з Навальним

Олексій Навальний (ліворуч) та Петро Порошенко (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що його приїзд в Україну схожий із поверненням російського опозиціонера Олексія Навального в Росію.

Про це він сказав під час пресконференції в Українському домі у Варшаві, зазначається в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Ззовні, якщо ти не знаєш внутрішніх реалій, схоже з поверненням Навального в Росію. Мені мій адвокат підказав, я це не усвідомлював... Виявляється, Навальний прилетів до Москви 17 січня. Ми не вибирали ці асоціації", – сказав він.

На думку Порошенка, люди, які оточують президента України Володимира Зеленського, а також, можливо, і сам Зеленський, дуже хочуть перетворити Україну на щось подібне структурно до Росії.

"Він (Володимир Зеленський – ред.) сам буде схожий на Путіна і його відносини з опозицією базуватимуться на тих самих принципах, що і в Росії.

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Що треба зробити з лідером опозиції, щоб не програти йому вибори? Янукович запропонував абсолютно конкретне питання: свого тодішнього опонента – пані Тимошенко – треба зняти з виборів шляхом того, щоб помістити її за ґрати", – сказав Порошенко.

Порошенко: "Україна – не Росія"

За словами п'ятого президента, він не може сказати, що в захваті від судової системи:

"Попри зовнішню схожість і певні атрибути, як із Навальним... Україна – не Росія. Політичні переслідування ми зробити не дамо.

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Я не можу сказати, що в захваті від судової системи, але ті елементи судової системи, які були створені та переформатовані – це Верховний суд та Антикорупційний суд. Я можу сказати, що довіряю їм значно більше, ніж Печерському суду. І вони доводять це неодноразово".

Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, Порошенко повернеться до Києва із закордонного відрядження, його можуть затримати правоохоронці. В Офісі генпрокурора вже підписали клопотання про арешт, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його в суд для обрання запобіжного заходу. Зі свого боку Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

Підозра п'ятому президентові