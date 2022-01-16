Вот так совпадение! Порошенко сравнил себя с Навальным

Алексей Навальный (слева) и Петр Порошенко (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что его приезд в Украину похож с возвращением российского оппозиционера Алексея Навального в Россию.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Украинском доме в Варшаве, отмечается в эфире телеканала "Украина 24".

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"Внешне, если ты не знаешь внутренних реалий, похоже с возвращением Навального в Россию. Мне мой адвокат подсказал, я этого не осознавал... Оказывается, Навальный прилетел в Москву 17 января. Мы не выбирали эти ассоциации", – сказал он.

По мнению Порошенко, люди, которые окружают президента Украины Владимира Зеленского, а также, возможно, и сам Зеленский, очень хотят превратить Украину в нечто подобное структурно России.

"Он (Владимир Зеленский – ред.) сам будет похож на Путина и его отношения с оппозицией будут базироваться на тех же принципах, что и в России.

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Что необходимо сделать с лидером оппозиции, чтобы не проиграть ему выборы? Янукович предложил абсолютно конкретный вопрос: своего тогдашнего оппонента – госпожу Тимошенко – необходимо снять с выборов путем того, чтобы поместить ее за решетку", – сказал Порошенко.

Порошенко: "Украина – не Россия"

По словам пятого президента, он не может сказать, что в восторге от судебной системы:

"Несмотря на внешнее сходство и определенные атрибуты, как с Навальным... Украина – не Россия. Политические преследования мы совершить не дадим.

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Я не могу сказать, что в восторге от судебной системы, но элементы судебной системы, которые были созданы и переформатированы, — это Верховный суд и Антикоррупционный суд. Я могу сказать, что доверяю им гораздо больше, чем Печерскому суду. И они доказывают это неоднократно".

Напомним, в понедельник, 17 января, Порошенко вернется в Киев из загранкомандировки, его могут задержать правоохранители. В Офисе генпрокурора уже подписали ходатайство об аресте, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Со своей стороны Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Подозрение пятому президенту