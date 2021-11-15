"Стіна" на кордоні з Білоруссю коштуватиме мільярди – у МВС назвали суму

У МВС розповіли, скільки коштуватиме будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"
Повне інженерне облаштування 270 кілометрів кордону України з Білоруссю, де є ризик "прориву" мігрантів, коштуватиме 7 мільярдів гривень
Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.
"Протяжність 10 найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 км з усього 1084 кілометрового кордону з РБ. Тільки щоб закрити ці 270 км бодай найпростішим інженерним загородження – спіральними колючим дротом "Єгоза" – треба 189 млн. грн. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадна дорога) кордону з Білоруссю – 7 мільярдів гривень", – написав він.
Шевченко нагадав, що між Україною та Білоруссю діє угода про реадмісію з минулого року, а отже, нелегальні мігранти, які потрапили на територію України з Білорусі, мають бути висунуті назад, і Білорусь зобов'язана буде їх прийняти.
Крім того, за словами Шевченка, ДПСУ та МВС України вже мають успішний досвід такого стримування на кордоні. Йдеться про прибуття паломників-хасидів із території Білорусі у вересні 2020 року.
А що зі стіною на кордоні із РФ?
Україна з 2014 року досі ніяк не добудує "стіну" на кордоні з РФ. Вперше в Україні заговорили про цей проєкт у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон в Луганській і Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України виділення необхідних коштів і запуску такого проєкту.
Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованої прикордонної лінії уздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей з Росією. Це буде два оборонних кордони. Проєкт передбачає встановлення сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними і телевізійними камерами. Також уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонних кордони і близько 4 тис. бліндажів та інші інженерно-будівельні споруди.
Ситуація на білорусько-польському кордоні
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
- Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій було чутно постріли.
- Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруський бік, решту довелося розшукувати.
- Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
- Біля кордону з Білоруссю знайдено тіло мігранта.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає жодної кризи з мігрантами, це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.
- 14 листопада мігранти прорвалися до Польщі, атакуючи камінням поліцію.
Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.