"Стіна" на кордоні з Білоруссю коштуватиме мільярди – у МВС назвали суму

У МВС розповіли, скільки коштуватиме будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"

Повне інженерне облаштування 270 кілометрів кордону України з Білоруссю, де є ризик "прориву" мігрантів, коштуватиме 7 мільярдів гривень

Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

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"Протяжність 10 найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 км з усього 1084 кілометрового кордону з РБ. Тільки щоб закрити ці 270 км бодай найпростішим інженерним загородження – спіральними колючим дротом "Єгоза" – треба 189 млн. грн. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадна дорога) кордону з Білоруссю – 7 мільярдів гривень", – написав він.

Шевченко нагадав, що між Україною та Білоруссю діє угода про реадмісію з минулого року, а отже, нелегальні мігранти, які потрапили на територію України з Білорусі, мають бути висунуті назад, і Білорусь зобов'язана буде їх прийняти.

Крім того, за словами Шевченка, ДПСУ та МВС України вже мають успішний досвід такого стримування на кордоні. Йдеться про прибуття паломників-хасидів із території Білорусі у вересні 2020 року.

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А що зі стіною на кордоні із РФ?

Україна з 2014 року досі ніяк не добудує "стіну" на кордоні з РФ. Вперше в Україні заговорили про цей проєкт у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон в Луганській і Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України виділення необхідних коштів і запуску такого проєкту.

Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованої прикордонної лінії уздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей з Росією. Це буде два оборонних кордони. Проєкт передбачає встановлення сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними і телевізійними камерами. Також уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонних кордони і близько 4 тис. бліндажів та інші інженерно-будівельні споруди.