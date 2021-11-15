"Стена" на границе с Беларусью обойдется в миллиарды – в МВД назвали сумму

В МВД рассказали, во сколько обойдется строительство стены на границе с Беларусью. Фото: коллаж "Сегодня"

Полное инженерное обустройство 270 километров границы Украины с Беларусью, где есть риск "прорыва" мигрантов, будет стоить 7 миллиардов гривен.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Реклама

"Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с Севера составляет 270 км из всего 1084-километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением — спиральной колючей проволокой "Егоза" – надо 189 млн грн. А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, вышки наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью – 7 миллиардов гривен", – написал он.

Шевченко напомнил, что между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года, а значит, нелегальные мигранты, которые попали на территорию Украины из Беларуси, должны быть выдворены обратно, и Беларусь обязана будет их принять.

Кроме того, по словам Шевченко, ГПСУ и МВД Украины уже имеют успешный опыт подобного сдерживания на границе. Речь идет о прибытии паломников-хасидов с территории Беларуси в сентябре 2020 года.

Реклама

А что со стеной на границе с РФ?

Украина с 2014 года до сих пор никак не достроит "стену" на границе с РФ. Впервые в Украине заговорили о данном проекте в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.

Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа. Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Вдоль границы будут оборудованы 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей, а также другие инженерно-строительные сооружения.