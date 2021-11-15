"Стена" на границе с Беларусью обойдется в миллиарды – в МВД назвали сумму

В МВД рассказали, во сколько обойдется строительство стены на границе с Беларусью. Фото: коллаж "Сегодня"
Полное инженерное обустройство 270 километров границы Украины с Беларусью, где есть риск "прорыва" мигрантов, будет стоить 7 миллиардов гривен.
Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.
"Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с Севера составляет 270 км из всего 1084-километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением — спиральной колючей проволокой "Егоза" – надо 189 млн грн. А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, вышки наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью – 7 миллиардов гривен", – написал он.
Шевченко напомнил, что между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года, а значит, нелегальные мигранты, которые попали на территорию Украины из Беларуси, должны быть выдворены обратно, и Беларусь обязана будет их принять.
Кроме того, по словам Шевченко, ГПСУ и МВД Украины уже имеют успешный опыт подобного сдерживания на границе. Речь идет о прибытии паломников-хасидов с территории Беларуси в сентябре 2020 года.
А что со стеной на границе с РФ?
Украина с 2014 года до сих пор никак не достроит "стену" на границе с РФ. Впервые в Украине заговорили о данном проекте в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.
Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа. Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Вдоль границы будут оборудованы 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей, а также другие инженерно-строительные сооружения.
Ситуация на белорусско-польской границе
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
- Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
- Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
- Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
- У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
- 14 ноября мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию.
Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.