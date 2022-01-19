Замість "трактора з гарматою" броньовані "Хаммери", ракети та РПГ – чим Захід озброїв Україну для захисту від РФ

Зброя союзників не становить загрози для Росії, а призначена для самооборони України. Фото: колаж "Сьогодні"

На тлі загрози вторгнення Росії Велика Британія надала Україні нові системи протитанкового озброєння. Сайт "Сьогодні" з'ясував, яку військову допомогу надає Україні Сполучене Королівство та інші союзники, наскільки вона ефективна та чи можуть ЗСУ протистояти ворогові власними силами.

Гранатомети з Британії

Про відправлення партії систем легкого протитанкового озброєння в Україну сповістив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Як зазначив чиновник, біля українського кордону сконцентровано десятки тисяч російських військових з танками, БТР, артилерією та ракетами. Через це 17 січня Британія відправила в Україну два транспортні літаки С-17 зі зброєю та військовими, які проведуть інструктаж, а потім повернуться на батьківщину.

Реклама

"Це озброєння не є стратегічною зброєю і не загрожує Росії, а призначене для самооборони", – наголосив міністр.

Бен Уоллес: "Озброєння Великобританії не є стратегічною зброєю, а призначене для самооборони" Фото: АР

Яку саме зброю Велика Британія передасть Україні, міністр не уточнив, але до "легкого протитанкового озброєння" зазвичай належать різні типи гранатометів. Про це "Сьогодні" розповідає військовий експерт Олег Жданов.

Реклама

На його думку, йдеться про ручні протитанкові гранатомети LAW80 (Light Antitank Weapon) і NLAW/MBT LAW шведсько-британського виробництва, що є на озброєнні армії Великої Британії.

"РПГ ефективні й часто вирішують долю бою. За допомогою гранатометів можна підірвати танки, після чого автоматним вогнем – знищити їхні екіпажі", – пояснює Жданов.

Експерт зазначає, що нова модель гранатомета MBT може вражати ціль як прямим пострілом, так і атакою згори.

"Ефективність нагадує дію ракетних комплексів "Джавелін", у яких ймовірність враження цілі становить понад 90%. Це сучасна зброя, а не брухт, що припадав пилом на складах", – говорить Жданов.

Гранатомет MBT LAW може вражати ціль прямим пострілом, а також атакою зверху. Фото: warriors.fandom.com

Реклама

Водночас Жданов жалкує, що союзники не надали Україні артилерію та системи ППО.

"Сьогодні у США обговорюють можливість передачі Україні переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер". Ці ПЗРК свого часу змінили хід війни в Афганістані й завдали військам СРСР значної шкоди", – каже Жданов.

ПЗРК "Стінгер" змінили хід війни в Афганістані і завдали військам СРСР значної шкоди. Фото: Archive.org

Стрілецька зброя від США

Поки що говорити про американські "Стінгери" для України зарано, але в грудні 2021 року стало відомо, що США відправлять у нашу країну стрілецьку зброю та боєприпаси. Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Нові "Байрактари" з Туреччини

Найближчим часом Туреччина постачить в Україну 24 ударні безпілотники "Байрактор". Проте, як повідомив глава Директорату оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір у коментарі виданню Hürriyet, постачання "Байракторів" не пов'язані із ситуацією на українсько-російському кордоні, а виконуються за попереднім контрактом.

Нагадаємо, у 2021 році Україна купила у Туреччини 12 Bayraktar TB2 – це 2 комплекти по 6 літальних апаратів, кілька станцій керування та кілька сотень боєприпасів до них.

"У 2021-2022 роках планується придбати ще 4 такі комплекси. Надалі ми плануємо поповнити арсенал безпілотниками місцевого виробництва", – заявив тоді головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, додавши, що йдеться ще про 24 дрони.

На сьогоднішній день ЗСУ має 12 ударних безпілотників Bayraktar TB2. Фото: Генштаб ЗСУ

Що отримала Україна від союзників у 2021 році

США постачили Україні 30 протитанкових ракетних комплексів Javelin, 180 боєприпасів до них, 55 бронеавтомобілів HMMWV ("Хамві", більш відомий як "Хаммер"), 84 жорсткокорпусні надувні човни RHIB і RIB, 2 патрульні катери Island, медаптечки та засоби радіолокаційного спостереження.

Латвія передала Україні 7 санітарних автомобілів Land Rover Defender.

Литва – майже 500 бронежилетів та інше спорядження.

Велика Британія – колісний протимінний трал SPARK, призначений для очищення шляхів руху військових колон від вибухонебезпечних предметів.

Демонстрація комплексів Javelin на параді у Києві. Фото: Reuters

Німеччина зброї не дасть

А ось позиція Німеччини щодо постачання зброї Україні залишається незмінною – ФРН не дасть нам зброї. Про це заявиламіністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою 17 січня.

За словами дипломата, Німеччина робитиме все для того, щоб не допустити подальшої ескалації кризи дипломатичним шляхом, а також готова надати медичну допомогу українським військовим у разі потреби.

Анналена Бербок: "Позиція німецького уряду щодо постачання зброї залишається незмінною". Фото: Іmago images

Зі свого боку глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що діалог України та ФРН стосовно постачання зброї продовжиться.

Новинки Укроборонпрому

Україна намагається розвивати свою оборонну промисловість. Зокрема, у 2021 році в ЗСУ надійшло кілька військових новинок вітчизняної розробки. Серед них:

БТР Oncilla 4х4. Машина озброєна 12,7-мм кулеметом і здатна перевозити від 9 до 11 людей, захищених від бронебійних та запальних патронів та мін.

Система залпового вогню БМ-21У "Верба", розроблена на базі радянської БМ-21 "Град". З удосконалень "Верба" отримала навігацію, автоматизовану систему перезаряджання та збільшену вдвічі дальність стрільби.

Комплекс Р-360МЦ "Нептун" призначений для знищення бойових кораблів. Він оснащений крилатими ракетами з дальністю враження до 300 км. Самонавідна Р-360 здатна захопити ціль на відстані до 50 км, а сама є непомітною для радарів.

Близькомагістральний транспортний літак із турбореактивними двигунами АН-178. Дальність польоту – до 5,5 тис. км, швидкість – 825 км/год, а висота польоту – 12 км. Вартість примірника – 40-70 млн доларів. Держпідприємство "Антонов" завершило будування першого з трьох літаків, призначених для ЗСУ.

"Антонов" презентував перший військово-транспортний літак АН-178. Фото: cfts.org.ua

"Український військово-промисловий комплекс зрушив з мертвої точки і зупинився. 10 нових БТР – це крапля в морі", – каже нам Жданов.

Відремонтовані "трактори" під виглядом нових танків

За словами експерта, замість того, щоб активно виробляти сучасну зброю, чиновники звітують про переозброєння ЗСУ, показуючи експериментальні зразки та планово відремонтовані старі бойові машини.

"Ми не можемо налагодити масовий випуск артилерійських стволів. Це те, що нашій армії справді потрібне. Ми не можемо модифікувати техніку, використовуючи "Вербу", розроблену 15 років тому, та танк "Булат" – жалюгідну копію радянського Т-64, створеного в 1960-х роках, яку всі називають "трактор з гарматою". На жаль, сьогодні наші західні партнери більше дбають про безпеку України, ніж наша власна держава", – говорить Жданов.

Український танк Т-64БМ "Булат" – створений на основі радянського "Т-64", розробленого у 1960-х роках

Колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко також розповідає "Сегодня", що ЗСУ гостро потребують сучасного озброєння, оскільки значно поступаються у його кількості армії РФ.

"Частка сучасного озброєння у нас не перевищує 20%, тоді як зброя російської армії оновлена на 65-80%", – каже Романенко.

Україна піднялася в рейтингу армій світу

Проте у 2021 році ЗСУ піднялися в рейтингу боєздатності армій світу, посівши 22-ге місце зі 140 за версією Global Firepower Index.

Очолили рейтинг Збройні сили США. На другому місці опинилася Росія. Українська армія розмістилася на 22-му місці між Тайванем і Канадою, причому в 2020 році Україна посідала 27-ме місце.

Військові експерти впевнені, що зростання в рейтингу сприяло не переозброєння ЗСУ, оскільки воно відбувається дуже повільними темпами, а бойові дії на Донбасі, в яких бійці української армії змушені час від часу брати участь.

"Ситуація на Донбасі та біля російського кордону показує всьому світу, що Україна, не будучи озброєною сучасною зброєю, готова протистояти агресору та боротися за свій суверенітет. Саме це піднімає її у рейтингу армій", – упевнений Жданов.

Генерал Романенко додав, що Україні потрібно не лише просити допомоги від союзників, а й терміново розвивати власний оборонпром.

"У разі війни дефіцит сучасної зброї доведеться компенсувати збільшенням кількості солдатів з менш ефективними озброєннями низької якості. Це призведе до втрат та трагічних наслідків", – підсумував Романенко.

Ігор Романенко: "Дефіцит сучасної зброї призведе до втрат та трагічних наслідків" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Чехія, Литва, Канада та Німеччина мають намір посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російської агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, згідно з яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії і закуплено тепловізори.

Також ми інформували, що Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну й розробив новий пакет військової допомоги.

Тим часом ЄС надасть Україні 31 мільйон євро на зміцнення оборонних можливостей у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.