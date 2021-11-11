"Україна не купувала турецькі безпілотники": у чому суть скандалу з "Байрактарами", які налякали Москву

У армії Росії немає можливості протидіяти сучасним бойовим дронам

Контракт Туреччини з Україною стурбував Росію. Фото: колаж "Сьогодні"

28 жовтня на Донбасі українські військові вперше застосували турецький безпілотник "Байрактар", який знищив ракетним ударом гаубицю так званої "1-ї Слов'янської бригади ДНР". Використання Україною нової зброї викликало напруження у відносинах між Росією та Туреччиною. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи є зацікавленість Анкари у конфлікті Києва та Москви.

Що Україна отримала від Туреччини

У 2019 році Туреччина продала Україні 12 ударних дронів Bayraktar TB2 – це 2 комплекти по 6 літальних апаратів, кілька станцій керування та кілька сотень боєприпасів до них. Через рік Київ заявив про зацікавленість у спільному виробництві дронів на території України, а восени 2021-го ЗСУ вперше застосували "Байрактар" на Донбасі.

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На сьогоднішній день ЗСУ має 12 ударних безпілотників Bayraktar TB2. Фото: Генштаб ЗСУ

Що заявили у Росії

Занепокоєння через нове озброєння ЗСУ та невдоволення поставками "Байрактарів" із Туреччини Росія висловила ще до атаки безпілотника по бойовиках "ДНР".

У квітні поточного року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловив обурення щодо контракту між Туреччиною та Україною.

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"Усім відповідальним країнам, з якими ми спілкуємося, а Туреччина однією з них, настійно рекомендуємо проаналізувати ситуацію та вічні войовничі заяви київського режиму, і застерігаємо їх від того, щоб вони підживлювали мілітаристські настрої", – заявив Лавров.

Глава МЗС РФ також додав, що військова підтримка дій українських силовиків на Донбасі йде врозріз із рішенням Ради Безпеки ООН, яка схвалила Мінські угоди.

"Це може погано закінчитися, тому що в гонитві за відновленням свого рейтингу нинішній київський режим цілком може зірватися на безрозсудні дії", - сказав Лавров.

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Сергій Лавров: "Це може погано скінчитися" / Фото: МЗС Росії

Як відреагувала Туреччина

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю телеканалу Haberturk заявив, що Анкара продавала Києву бойові безпілотники Bayraktar TB2 без будь-яких умов використання даної зброї, а угода не спрямована проти Росії.

"Ми продаємо безпілотники тому, хто це запитує, у нас немає жодних попередніх умов. Ця угода не проти Росії", – наголосив він.

Чавушоглу також зазначив, що якщо у Росії з'явиться потреба в турецькій військовій продукції, Анкара обов'язково укладе з нею угоду.

"Ми, на щастя, країна, яка має добре виробництво, нам є що продати", – сказав міністр.

Після використання ЗСУ "Байрактара" на Донбасі у жовтні 2021 року Туреччина вкотре наголосила, що не слід політизувати постачання зброї в Україну.

Глава турецького МЗС після зустрічі в Римі із Сергієм Лавровим заявив, що після придбання зброї в іншій державі вона є власністю цієї держави. Це стосується й безпілотників "Bayraktar".

"Якщо країна купує їх у нас чи у іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, він був зроблений у Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна у чомусь звинувачувати", – заявив Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу: "Байрактари" були виготовлені в Туреччині, але їх використовує Україна. Туреччину не можна звинувачувати". anna-news.info

Дипломат також зазначив, що Туреччина в антитерористичних операціях часто стикається з фактами застосування зброї, виготовленої у різних країнах.

"Іноді під час нашої боротьби з тероризмом ми стикаємося зі зброєю з різних країн, у тому числі з Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також має припинити використовувати нашу назву", – наголосив міністр.

Чи боїться Туреччина Росію

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає заяву глави турецького МЗС цілком обґрунтованою. Про це вона заявила 5 листопада в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зробив зауваження Україні – давайте не використовувати фразу "турецькі "Байрактари", бо це українська зброя. Для чого він це зробив? Бо він побоюється Росії? Ні, звичайно! Тому що вони нам лише продають зброю, а використовують її українські війська", – пояснила Верещук.

Ірина Верещук: "Туреччина побоюється Росії? Ні, звісно!" / Фото: Facebook

Вона також закликала політиків припинити маніпулювати цією темою.

Безпілотники більше українські, ніж турецькі

З Верещук погодився і колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, також присутній на шоу.

"Мало хто знає, що на багатьох "Байрактарах" стоять українські двигуни ДП "Івченко-Прогрес". Тож це українські безпілотники, які перебувають на службі української армії", – наголосив Аваков.

Арсен Аваков: "Це українські безпілотники, які перебувають на службі української армії" Фото: aspi.com.ua

Про те, що безпілотники, якими озброюються ЗСУ, більше українські, ніж турецькі, каже "Сьогодні" і військовий експерт Олег Жданов.

"Сьогодні Україна не купує безпілотників у Туреччини. Йдеться про спільне виробництво "Байрактарів" на українських підприємствах. Наступного року в Україні заплановано серійне виробництво безпілотників нового покоління Bayraktar Akıncı, які ще потужніші", – каже Жданов.

Олег Жданов: "Сьогодні Україна не купує безпілотників у Туреччини" / Фото: Facebook

Армія Росії боїться "Байрактарів"

Політолог Вадим Карасьов наголошує, що Росія штучно політизує ситуацію з "Байрактарами", побоюючись озброєння України сучасними технологічними засобами.

"Армія Росії зараз не має можливості протидіяти "Байрактарам". Тому Москва намагається натиснути на Туреччину, щоб вона припинила постачання. Однак постачання вже немає, Україна розпочала виробництво безпілотників", – каже "Сьогодні" Карасьов.

Чи потрібен Туреччині конфлікт із Росією

Політолог також зазначає, що звинувачення Кремля в тому, що Туреччина нібито діє проти Росії, є безпідставними і нелогічними.

"Анкара не зацікавлена у конфлікті з Москвою. У цьому випадку Туреччина прагне зайняти лідируючу позицію на світовому ринку озброєння. Тим більше зараз "Байракатари" у тренді", – каже експерт.

Вадим Карасьов: "Анкара не зацікавлена у конфлікті з Москвою. Росія штучно політизує ситуацію" / Фото: Facebook

Політолог зазначає, що, як член НАТО, Туреччина купує у Росії зенітно-ракетні комплекси "С-300" і "С-400".

"У НАТО такими угодами також не всі задоволені, але ніхто не звинувачує Туреччину в тому, що вона використовуватиме російську зброю проти Альянсу", – підсумував Карасьов.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українську армію хочуть озброїти американськими безпілотниками та вітчизняними роботами-розвідниками.

Також ми інформували, що в Україні представили новий ударний безпілотник "Сокіл".

Крім того, ми з'ясовували, чи зможуть ЗСУ протистояти. ударам з повітря і наскільки реальною є загроза вторгнення Росії.